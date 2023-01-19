«Сердце еще шалит»: актер Иван Краско раскрыл детали своей выписки из больницы

Актера Ивана Краско выписали из больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

92-летнего актера театра и Кино Ивана Краско выписали из больницы в Петербурге, где он лежал с 10 января с подозрением на инсульт. Тогда Иван Иванович жаловался, что у него отнялась левая рука. А она, по словам актера, напрямую связана с сердцем. Но сейчас уже все в порядке. Только сердце все же придется еще раз проверить.

- Чувствую себя прекрасно. Едем домой. 27 января будет у меня спектакль, после этого направят в медицинский центр, где меня более тщательно посмотрят, врачам не очень нравится состояние моего сердца, - рассказал Краско журналисту spb.kp.ru.

У 92-летнего актера все еще пошаливает сердце. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Напомним, что это далеко не первая госпитализация мэтра отечественной сцены. Прошлый раз Краско увозили на скорой 5 декабря. А в сентябре 2021 года актеру даже пришлось на время уйти из театра из-за микроинсульта. Восстановление здоровья Ивана Ивановича тогда затянулось на более долгий срок, чем предполагалось.

Но, несмотря на проблемы в более чем почтенном возрасте, Краско не думает уходить со сцены и полон творческих планов.

- Как говорят врачи: «чувство юмора не теряет, значит жив, курилка», - шутит артист.

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