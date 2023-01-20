Считали профнепригодной: Как юная Анастасия Волочкова покоряла балетное училище

В этом году звезде балета исполняется 47 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Королева шпагата, скандальная дива и великая балерина. Как только не называют Анастасию Волочкову поклонники и завистники. В последнее время она то и дело будоражит отечественный шоу-бизнес неожиданными новостями: суды, скандальные романы и громкие заявления. Но есть среди многочисленных инфоповодов и хорошие – 20 января Анастасия Волочкова отмечает свой день рождения – ей исполняется 47 лет!. К празднику «Комсомолка» пообщалась с одноклассниками будущей дивы, чтобы узнать, была ли она в детстве такой же яркой, успевала ли отбиваться от поклонников и как сумела остаться в балетной школе, когда ее хотели выгнать.

Отец Волочковой - чемпион Советского Союза по настольному теннису - развивал дисциплину и в дочери ФОТО: соцсети

ПРОФНЕПРИГОДНА?

Папа – чемпион Советского Союза по настольному теннису, мама – экскурсовод. В такой семье не приобщиться к спорту и искусству маленькой Насте было просто невозможно. Когда в пять лет родители впервые отвели девочку на балет «Щелкунчик», она поняла, как совместить одно с другим, и твердо решила – хочу стать балериной! И вот 10-летняя девочка зачислена в знаменитую Академию балета имени Вагановой в Ленинграде, куда до сих пор мечтают поступить сотни школьников со всей страны. А дальше начались трудности.

- Когда она поступила в училище, у нее было мало физических данных для балета – не было растяжки и подъема. Да и сама она была такая угловатая девочка, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» одноклассница Волочковой Светлана. – Первые годы Настю даже хотели исключить из-за профнепригодности.

«Профнепригодна» - слово, которое боится услышать каждая ученица училища. Именно на нем часто заканчивается обучение в академии и, как следствие, карьера балерины. В стенах училища с будущими танцорами предпочитают не церемониться, поэтому из любящей семьи Настя попала в мир строгого порядка, суровых диет и многочасовых тренировок.

Красавицу не зря называют "королевой шпагата" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы никогда не дразнили друг друга за какие-то недостатки, потому что были они у каждого – у кого-то ноги не поднимаются, у кого-то вестибулярка отдыхает. Но преподаватели могли делать какие-то колкие замечания на уроках: «Ты как сопля в проруби», «У тебя нога, как у собаки хвост». Но мы старались оставлять это в репетиционном зале, - говорит Светлана.

ХОДИЛА К ПСИХОЛОГУ

Тем не менее, чтобы Настя справилась со свалившейся на нее нагрузкой, родителям пришлось отвести девочку к психологу. А заодно и к репетиторам, так занятий стало вдвое больше.

- Ее не исключили благодаря родителям. Успехи – это результат их работы, они посвятили этому полжизни. Разрабатывали физические данные, ходили к психологу, дополнительно занимались с преподавателями. Настя действительно была работягой. Сама она не со стальным характером – нежная, ранимая девочка, будто с другой планеты. Полагаю, что проблемы у нее сейчас возникают именно из-за этого. Первые годы она в балете была скорее неосознанно, маленькая же еще, но когда у тебя появляются первые успехи, дальше работаешь на адреналине – хочешь большего от своего тела, - уверяют бывшие одноклассники балерины.

Многих преподавателей Анастасия до сих пор благодарит и вспоминает добрыми словами ФОТО: соцсети

Когда с первыми трудностями удалось справиться и физическая форма угловатой Насти, наконец, начала подходить под стандарты академии, в ее жизни настало страшное для танцоров время – переходный возраст.

- Начиная лет с 14, ты понимаешь, что вся еда, которая в тебя попадает, откладывается в эти миллиграммы жира. И тогда преподаватели могут сказать: «Садись на диету». Пару лишних килограммов, и тебя уже не ставят в спектакли. В столовой только яблочное пюре, кефир и молоко, - вспоминают балерины.

БУЛИМИЯ И ОПАСНЫЕ ТАБЛЕТКИ

Дальше – больше. В погоне за красивыми цифрами на весах все одноклассницы подсели на слабительное и мочегонное. Волочкова не стала исключением.

Свои дни рождения звезда привыкла отмечать на широкую ногу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Таблетки эти вызывали привыкание. После первой идешь в туалет, а потом голова кружится, но тебе все равно нужно в зал на репетицию. Потом доза увеличивается. Если перестаешь пить таблетки, то раздуваешься как воздушный шарик. У нас была трагическая ситуация с одной девочкой, она дошла до 20 таблеток, и начались очень серьезные проблемы с почками, - вздыхает Светлана.

Для поддержания фигуры приходилось идти на серьезные жертвы – булимия стала подругой многих из учениц. Но в это время балерин волнует вовсе не здоровье, а мечты о блистательных партиях на главных сценах страны.

- О своих мечтах Настя в то время сильно не рассказывала, но это было очевидно. Все ученицы академии хотят лишь одного – попасть в Мариинский театр. Ты работаешь и учишься только для этого, - уверяют одноклассницы балерины.

Страсти вокруг балерины не утихают даже после ее ухода из театра Фото: Оксана ЗУЙКО

Удивительно, но у девочки, которую хотели отчислить в самом начале обучения, осуществить мечту многих получилось одной из первых. На сцену Мариинки Волочкова попала еще до окончания академии. Будучи студенткой второго предвыпускного курса, она уже исполняла сольные партии. Откуда такой неожиданный и головокружительный успех?

- Настя на выпуске из училища действительно своими способностями и физическими возможностями выбивалась из нашей тридцатки выпускников, - говорит Светлана. - Я озвучу традиционную версию ее попадания в Мариинку – руководство театра просто заметило молодую талантливую девочку.

Волочкова одна из первых в группе вышла на сцену Мариинки ФОТО: соцсети

- А есть еще какие-то версии?

- Я очень не люблю сплетни, и это непроверенные данные, я не могу их озвучивать. Да, конечно, есть… Необычные версии, - ушла от ответа женщина.

Сплетни, о которых говорят одноклассники Волочковой, касаются ее первого скандального романа с внуком педагога и прима-балерины Мариинки Инны Зубковской. Якобы именно роман с Николаем Зубковским стал трамплином для балерины на большую сцену. Впрочем, тогда он был далеко не единственным ухажером красавицы…

- Насте симпатизировали, наверное, все мальчики, но мы же жили в одном коллективе. Мне кажется, это было больше дружбой, - вспоминают одноклассники балерины.

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