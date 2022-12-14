«Мясной король»: Кто на самом деле стал женихом Анастасии Волочковой и будет ли у нее свадьба

История со свадьбой началась во время Недели моды в Екатеринбурге, куда приехала Волочкова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия Волочкова продолжает интриговать поклонников разговорами о предстоящей свадьбе. Балерина по крупицам выдает информацию о помолвке то в разговоре с журналистами, то в собственных соцсетях. Одни осыпают звезду поздравлениями, другие гадают - кто же жених, третьи и вовсе думают, а не очередной ли это пиар-ход. "КП-Петербург" попыталась восстановить хронологию событий, происходящих вокруг свадьбы балерины, и отыскать возможного жениха.

БАЛЕРИНА-ПРОВИДИЦА?

Итак. С чего все началось? Как в лучших российских мелодрамах все началось со свахи. В ноябре дива выбралась из столицы, чтобы посетить Неделю моды в Екатеринбурге. Одним из партнеров мероприятия оказалось местное брачное агентство. К ним балерина и решила обратиться в поисках жениха. По крайней мере об этом корреспондентам "КП" заявила его основательница Елена Толкачева.

- Критерии балерина выставила следующие: ей нужен мужчина-олигарх, который будет мужем, любовником и спонсором всех ее балетных проектов. Не олигархи, но кандидаты приличные, с хорошим и стабильным заработком, - поделилась Елена.

После показа балерина якобы обратилась к местной свахе Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее же словам, услышав имя потенциальной невесты, все женихи... Разбежались! Всему виной скандальная репутация королевы шпагата. Биография у Волочковой действительно впечатляющая - чего стоит только роман с банщиком Сергеем Кузнецовым, с которым артистка балета познакомилась на передаче "Давай поженимся!". Он, напомним, закончился не свадьбой, а взаимными обвинениями.

Тем не менее, сдаваться 46-летняя артистка не планирует и, по словам Елены, даже готова лезть на рожон. Продемонстрировать навыки блестящего шпагата балерина якобы решила перед мужем собственной свахи. Закончился этот бурный вечер словами: "Вы скажите своим там мужчинам. Они мечтают о такой женщине, как я! Они в сексуальных фантазиях представляют мой шпагат".

После всего описанного трубку звезды начали обрывать журналисты, жаждущие подробностей. Им дива заявила, что знать не знает, о ком и о чем вообще идет речь, и огорошила новостью о предстоящей свадьбе.

- У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? Вчера на спектакле, где была тысяча человек, мой любимый вышел на сцену и подарил мне огромную композицию с пуантами из сахара, признался мне в любви, - заявила «КП-Екатеринбург» Анастасия Волочкова.

О своей свадьбе балерина рассказала еще до того, как получила предложение Фото: Оксана ЗУЙКО

Заявление это было сделано 12 декабря, а уже утром 14 числа радостью Волочкова поделилась с поклонниками, выложив в соцсетях фото с помолвки.

- А мы с любимым устроили вчера тайну помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье, - написала звезда в соцсетях. - Вы не представляете, какой это человек.

Что же это получается? О своей свадьбе балерина узнала еще до самого предложения руки и сердца? Или решила провернуть очередной пиар-ход пока страсти вокруг кипят? Этими вопросами задались и поклонники, только вот спрашивать негде - комментарии к "свадебному посту" Волочкова закрыла. Что ж, счастье любит тишину.

МАШИНА МОЯ, А НЕВЕСТА - НЕТ

О женихе артистка тоже предпочитает не распространяться, да и кольцо не показала. Сама же она загадочного возлюбленного называет на иначе как "мой Мужчина" - обязательно с большой буквы! История эта навеивает воспоминания о сериале "Секс в большом городе", где Кэрри Брэдшоу называла любимого "мужчиной своей мечты". Все это, конечно, романтично, но слишком уж загадочно, поэтому "КП-Петербург" попыталась этого самого мужчину отыскать.

Машина, на фоне которой сфотографировалась Волочкова для публикации про помолвку, принадлежит некоему Артуру Х. Живет Артур в Москве, ездит на "Мерседесе" и, судя по тому, как его номер записан в телефонной книжке, ездит даже не на одном "Мерседесе", а сразу на четырех. Ну разве не принц? Нет, не принц, а настоящий король, причем мясной - об этом также поведала телефонная книжка, где он записан как "Артур Мясо" и "Артур Быки Полутушки". Работает мужчина в компании "Элит Групп", которая как раз этим самым мясом и занимается.

Машину мужчина признал, а вот невесту - нет ФОТО: соцсети

"Главным направлением деятельности компании является поставка мяса свинины, говядины, баранины, овощей - лучших производителей со всего мира", - отмечается на сайте компании.

Чтобы не строить догадки, "КП-Петербург" решила напрямую позвонить Артуру - поздравить с помолвкой, если он, конечно, и правда жених. Прямого ответа на этот вопрос мы, к сожалению, так и не получили.

- Ну а как вы хотите, чтобы я по телефону это вам прокомментировал? - возмутился звонку Артур.

- Если жених вы, то мы бы просто поздравили. Здорово же!

- Поздравляйте, хорошо.

- То есть, вы все-таки?

- Нет, не я, - отрекся от Волочковой мужчина, попросив все же показать фотографию, где засветился его Мерседес.

Мы нашли хозяина той самой машины, что выложила в "свадебном посте" Волочкова ФОТО: соцсети

Фотографию мужчина рассмотрел и даже признал машину своей, а вот невесту - нет.

- Машина ваша, а жених не вы, получается?

- Не знаю, так иногда бывает, скажем так. С Анастасией знаком косвенно, - ответил Артур и бросил трубку.

Похоже, что в бурной личной жизни Волочковой не смогут разобраться ни сваха, ни журналисты. Остается только ждать, когда фото возлюбленного она сама выложит в Сеть.

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