Разыграли спектакль с инкассаторами: Телефонные мошенники обманули нефтяного магната на 99 миллионов рублей

Нефтяной магнат из Петербурга отдал мошенникам почти 100 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Казалось, уже любой российский пенсионер способен раскусить телефонных мошенников, которые по привычке внушают, что деньги вот-вот украдут и спасти их можно лишь на «безопасном счету». Однако для 72-летнего Владимира Исаева из Петербурга изобретательные аферисты придумали целый спектакль. Мужчина встречался с лжеследователем в поддельном отделе МВД и лично отдавал мешки с деньгами подставным инкассаторам. Герой материала невольно стал рекордсменом среди всех жертв мошенников из Северной столицы – он потерял… почти 100 миллионов рублей! Spb.kp.ru выяснила, откуда у пенсионера столько денег, и как аферисты всего за неделю обвели его вокруг пальца.

«ДЕЛАЛ В ПАНИКЕ ВСЕ, ЧТО СКАЖУТ»

Владимир Петрович оказался не обычным пенсионером, а опытным предпринимателем. По сей день он генеральный директор не самой крупной, но известной в Петербурге нефтяной компании, занимающейся торговлей нефтепродуктами, страхованием и биржевыми операциями. Но даже такой матерый коммерсант не смог раскусить уловку аферистов.

Нефтяной магнат из Петербурга отдал мошенникам почти 100 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- 18 марта мне на мобильный телефон позвонила незнакомая девушка, представившаяся следователем из полиции. Она долго объясняла мне, что кто-то хочет украсть мои деньги, находящиеся на сберегательных счетах в нескольких банках. Меня пригласили в отдел МВД для дачи показаний. Я согласился. Помню только, что офис находился в каком-то доме на Пушкинской улице. Не проверил, полиция это или нет, - рассказывал уже настоящим следователям пенсионер Исаев.

Нефтяной магнат даже не помнит, была ли на здании табличка полиции. Женщина не показывала ему удостоверение, а сам он не поинтересовался, кто она. После визита к лжеследователю «обрабатывать» доверчивого гендиректора начал мужчина, представившийся работником Центробанка.

- Затуманили мне разум, - вздыхал Владимир Исаев. – Сказали, что в банк пришел некий человек, у которого якобы была нотариальная доверенность на то, чтобы снимать деньги с моих счетов. Я ответил, что такого быть не может. И в панике готов был сделать все, чтобы сохранить миллионы.

На фото один из обвиняемых в мошенничестве, игравший роль инкассатора. Парню всего 25 лет. Фото: СОЦСЕТИ

ДОЛЛАРЫ УДАЛОСЬ СБЕРЕЧЬ

Лже-работник ЦБ уверял пенсионера, что у них есть инновационный алгоритм по спасению денег. Для этого понадобилось устроить целый маскарад. В течение недели Исаев снимал миллионы рублей со своих «опасных» счетов и без особых вопросов отдавал их инкассаторам, в одежду которых наряжались подельники.

- Они заявили, что отнесут деньги в особо охраняемое хранилище. А разговаривать с моими настоящими менеджерами в банках настрого запретили, - расстроено говорил обманутый пенсионер.

Сначала Исаев по частям расстался с 45 миллионами рублей из одного банка. В другую организацию он пришел уже разом снять 51 миллион. И никто даже бровью не повел, чтобы хотя бы спросить его, зачем ему столько налички. Итого пенсионер потерял 99 480 000 рублей. В его закромах оставались еще 692 тысячи долларов, а это по тем временам почти 50 миллионов рублей. Пенсионер был на полпути к тому, чтобы отдать и эту заначку. Остановить Владимира Петровича смогли только родственники, которые привели его в чувство.

Предприниматель расстался с рублями, но заначку с долларами все-таки сберег от мошенников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подставных инкассаторов поймали с поличным в рамках следственного эксперимента, когда те уже в третий раз забирали деньги у Исаева. На скамье подсудимых оказались трое обвиняемых в мошенничестве.

- По данным следствия, группа мошенников работала только два месяца. В деле еще есть неизвестные лица, которые лично не встречались с потерпевшим предпринимателем, их личности устанавливаются, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обвиняемым грозит до 10 лет колонии. Адвокаты Владимира Исаева отказались комментировать подробности расследования дела и причины, по которым предприниматель доверился мошенникам.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Цель мошенника – вас напугать»

- Тут работали хорошие психологи. Мужчина совсем растерялся, но это логично. Методика мошенников понятна, - объяснил бывший следователь Евгений Зобов. - Сначала они резко пугают так, что человек не может ни о чем подумать. А потом предлагают помощь, как выйти из этого стресса. И подавленный человек почти всегда соглашается, как будто перед глазами белая пелена. К тому же возраст играет огромное значение. У людей за 60 и 70 лет другая ментальность. Они доверяют государству. Пенсионеры больше вменяемы. Легко испугать, легко манипулировать, у них податливая психика. Плюс они не дружат с технологиями и доверяют специалистам. Когда тебе 70 лет, сложно ведь что-то перепроверить, кому-то перезвонить, лишний раз спросить удостоверение и так далее.

У меня есть совет, как действовать при таких звонках. Работает безошибочно. Просто скажите «здравствуйте» в ответ на звонок и молчите, прислушивайтесь около 10 секунд. Если на фоне вашего собеседника есть шум, другие голоса, то он точно мошенник. Потому что специалисты из службы безопасности банков работают с конфиденциальной информацией и сидят в отдельных кабинетах. Как правило, после игры в молчанку мошенник просто повесит трубку и не перезвонит. Проверьте.

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