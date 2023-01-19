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19 января 2023 16:09

Разыграли спектакль с инкассаторами: Телефонные мошенники обманули нефтяного магната на 99 миллионов рублей

Отдавший мошенникам 93 млн рублей нефтяной магнат объяснил свой поступок затуманенным разумом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Нефтяной магнат из Петербурга отдал мошенникам почти 100 млн рублей.

Нефтяной магнат из Петербурга отдал мошенникам почти 100 млн рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Казалось, уже любой российский пенсионер способен раскусить телефонных мошенников, которые по привычке внушают, что деньги вот-вот украдут и спасти их можно лишь на «безопасном счету». Однако для 72-летнего Владимира Исаева из Петербурга изобретательные аферисты придумали целый спектакль. Мужчина встречался с лжеследователем в поддельном отделе МВД и лично отдавал мешки с деньгами подставным инкассаторам. Герой материала невольно стал рекордсменом среди всех жертв мошенников из Северной столицы – он потерял… почти 100 миллионов рублей! Spb.kp.ru выяснила, откуда у пенсионера столько денег, и как аферисты всего за неделю обвели его вокруг пальца.

«ДЕЛАЛ В ПАНИКЕ ВСЕ, ЧТО СКАЖУТ»

Владимир Петрович оказался не обычным пенсионером, а опытным предпринимателем. По сей день он генеральный директор не самой крупной, но известной в Петербурге нефтяной компании, занимающейся торговлей нефтепродуктами, страхованием и биржевыми операциями. Но даже такой матерый коммерсант не смог раскусить уловку аферистов.

Нефтяной магнат из Петербурга отдал мошенникам почти 100 млн рублей.

Нефтяной магнат из Петербурга отдал мошенникам почти 100 млн рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- 18 марта мне на мобильный телефон позвонила незнакомая девушка, представившаяся следователем из полиции. Она долго объясняла мне, что кто-то хочет украсть мои деньги, находящиеся на сберегательных счетах в нескольких банках. Меня пригласили в отдел МВД для дачи показаний. Я согласился. Помню только, что офис находился в каком-то доме на Пушкинской улице. Не проверил, полиция это или нет, - рассказывал уже настоящим следователям пенсионер Исаев.

Нефтяной магнат даже не помнит, была ли на здании табличка полиции. Женщина не показывала ему удостоверение, а сам он не поинтересовался, кто она. После визита к лжеследователю «обрабатывать» доверчивого гендиректора начал мужчина, представившийся работником Центробанка.

- Затуманили мне разум, - вздыхал Владимир Исаев. – Сказали, что в банк пришел некий человек, у которого якобы была нотариальная доверенность на то, чтобы снимать деньги с моих счетов. Я ответил, что такого быть не может. И в панике готов был сделать все, чтобы сохранить миллионы.

На фото один из обвиняемых в мошенничестве, игравший роль инкассатора. Парню всего 25 лет. Фото: СОЦСЕТИ

На фото один из обвиняемых в мошенничестве, игравший роль инкассатора. Парню всего 25 лет. Фото: СОЦСЕТИ

ДОЛЛАРЫ УДАЛОСЬ СБЕРЕЧЬ

Лже-работник ЦБ уверял пенсионера, что у них есть инновационный алгоритм по спасению денег. Для этого понадобилось устроить целый маскарад. В течение недели Исаев снимал миллионы рублей со своих «опасных» счетов и без особых вопросов отдавал их инкассаторам, в одежду которых наряжались подельники.

- Они заявили, что отнесут деньги в особо охраняемое хранилище. А разговаривать с моими настоящими менеджерами в банках настрого запретили, - расстроено говорил обманутый пенсионер.

Сначала Исаев по частям расстался с 45 миллионами рублей из одного банка. В другую организацию он пришел уже разом снять 51 миллион. И никто даже бровью не повел, чтобы хотя бы спросить его, зачем ему столько налички. Итого пенсионер потерял 99 480 000 рублей. В его закромах оставались еще 692 тысячи долларов, а это по тем временам почти 50 миллионов рублей. Пенсионер был на полпути к тому, чтобы отдать и эту заначку. Остановить Владимира Петровича смогли только родственники, которые привели его в чувство.

Предприниматель расстался с рублями, но заначку с долларами все-таки сберег от мошенников.

Предприниматель расстался с рублями, но заначку с долларами все-таки сберег от мошенников.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Подставных инкассаторов поймали с поличным в рамках следственного эксперимента, когда те уже в третий раз забирали деньги у Исаева. На скамье подсудимых оказались трое обвиняемых в мошенничестве.

- По данным следствия, группа мошенников работала только два месяца. В деле еще есть неизвестные лица, которые лично не встречались с потерпевшим предпринимателем, их личности устанавливаются, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обвиняемым грозит до 10 лет колонии. Адвокаты Владимира Исаева отказались комментировать подробности расследования дела и причины, по которым предприниматель доверился мошенникам.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Цель мошенника – вас напугать»

- Тут работали хорошие психологи. Мужчина совсем растерялся, но это логично. Методика мошенников понятна, - объяснил бывший следователь Евгений Зобов. - Сначала они резко пугают так, что человек не может ни о чем подумать. А потом предлагают помощь, как выйти из этого стресса. И подавленный человек почти всегда соглашается, как будто перед глазами белая пелена. К тому же возраст играет огромное значение. У людей за 60 и 70 лет другая ментальность. Они доверяют государству. Пенсионеры больше вменяемы. Легко испугать, легко манипулировать, у них податливая психика. Плюс они не дружат с технологиями и доверяют специалистам. Когда тебе 70 лет, сложно ведь что-то перепроверить, кому-то перезвонить, лишний раз спросить удостоверение и так далее.

У меня есть совет, как действовать при таких звонках. Работает безошибочно. Просто скажите «здравствуйте» в ответ на звонок и молчите, прислушивайтесь около 10 секунд. Если на фоне вашего собеседника есть шум, другие голоса, то он точно мошенник. Потому что специалисты из службы безопасности банков работают с конфиденциальной информацией и сидят в отдельных кабинетах. Как правило, после игры в молчанку мошенник просто повесит трубку и не перезвонит. Проверьте.

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