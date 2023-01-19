Потерянное новогоднее письмо спустя полвека воссоединило подруг, которые уже жили в разных странах

Подруги поговорили впервые за 45 лет ФОТО: соцсети

Чудеса случаются! Не верите? А вот Дарье Толмачевой из Петрозаводска пришлось в это поверить, когда впервые за 45 лет в подъезде ее дома в ноябре 2022 года решили поменять почтовые ящики. Это хоть и чудо, но не главное. Когда один из железных ящиков сняли, на бетонный пол подъезда упала новогодняя открытка. Еще времен СССР - с Дедом Морозом на одной стороне и милым детским посланием на другой.

Все это время за почтовыми ящиками лежала потерянная открытка ФОТО: соцсети

«Здравствуй, дорогая Леночка! Привет тебе от всех девчонок из Горького. Витальке передают привет все мальчишки. Поздравляю тебя и вашу семью с Новым 1978 годом!», - гласила потрепанная после долгого путешествия открытка, пылившаяся за ящиками 45 лет. Милое новогоднее поздравление так зацепило Дарью Толмачеву, что она решила – Лену и Виталика нужно отыскать, чтобы послание дошло. Пусть и почти спустя полвека!

ИЩИТЕ СКОРУЮ!

Эта история вполне могла закончиться и без хэппи-энда, попади эта открытка в другие руки. Подумаешь, оставленная за ящиками карточка. Да еще и потрепанная, нужна ли она? Но Дарья Толмачева оказалась именно теми руками, которым было суждено воссоединить подруг. Это письмо писала девочка Надя Мингалиева из города Горький (теперь Нижний Новгород – прим.ред) своей подруге Елене Малышкиной, которая переехала в Петрозаводск.

На открытке было милое детское поздравление ФОТО: соцсети

И семья Малышкиных была Дарье знакома!

- Мои родители дружили в детстве с Малышкиными в Петрозаводске. Им и была направлена открытка. Отправителем же была Надя Мингалиева, она допустила ошибку в адресе, указав не ту квартиру, поэтому письмо так и не было получено, - рассказала в соцсетях Дарья. – Поделитесь историей, верю в маленькое чудо!

Жернова всемогущего Интернета закрутились. Да так, что Дарья сама испугалась! Получить такой отклик на свою маленькую просьбу она просто не ожидала.

- Отклик был ошеломительный, - вспоминает женщина в разговоре с «Комсомолкой». – Кто-то писал о том, что «бедные люди столько лет ремонта не видели», а кто-то верит в чудо. Как говорится – кто-то видит в луже грязь, а кто-то отражение звезд! Тогда я для себя твердо решила, что найду этих ребят, помогу им восстановить связь.

Открытка должна была прийти еще в 1978 году ФОТО: соцсети

Но какой бы сильной ни была вера Дарьи в успех, помочь информацией никто из откликнувшихся не мог. Казалось, что это поиски иголки в стоге сена. Но неожиданно на маму Дарьи снизошло озарение.

- Нужно искать Скорую! – воскликнула мать девушки.

- Какую еще скорую? – не сразу поняла Толмачева.

- Да это девичья фамилия Ирины - подруги Лены Малышкиной, - выдала женщина.

Дарья решила приложить все усилия, чтобы воссоединить подруг ФОТО: соцсети

Новые воспоминания матери еще больше подогрели интерес Дарьи – она принялась искать Ирину Скорую.

- Ее я быстро нашла. Ирина и стала связующим звеном между мной и Еленой Малышкиной, которая теперь живет не в Петрозаводске, а в Петропавловске-Камчатском, - говорит Дарья.

СЛЕДЫ ВЕДУТ В ИТАЛИЮ

Лена за эти 45 лет успела… подрасти! Свою жизнь она посвятила творчеству, а именно пению и возрождению русского фольклора. В 2002 году Елена Малышкина (а после замужества Топчий) даже получила звание заслуженного работника культуры. С ней Дарье удалось познакомиться, а вот о Наде, отправившей открытку в далеком 1978 году, никаких новостей не было.

Надежда уже давно живет в Италии, но на этот Новый год прилетела в Россию ФОТО: соцсети

- На той открытке не было обратного адреса, только индекс. Он привел нас в отдаленный район Нижнего Новгорода. Как оказалось, Надя там давно не живет. Она выросла и переехала жить в Италию, но по счастливой случайности именно этот Новый год решила встретить на родине и приехала в Россию, - удивляется Дарья.

Приехав в родной Нижний Новгород, Надежда вернулась к тому самому дому, где когда-то в детстве она познакомилась с соседской девочкой Леной и ее братом Виталиком. Об их дружбе помнят даже соседи, узнавшие подросшую Надю. К тому времени эту историю из Интернета знали уже многие.

- Мы с Надей дружили лет с пяти, - рассказала «КП» Елена Топчий. – Наши семьи заехали в новый дом одновременно, а в те годы детки во дворах очень крепко дружили. Вот и мы с Надей подругами были до 11 лет.

Как раз тогда в 1978 году, когда девочкам было только по 10-11 лет, семья Лены переехала в Петрозаводск, но Надя подругу не забыла – отправляла открытки и письма. Только вот не на тот адрес. А Лена все ждала.

- Крепкая была дружба, поэтому я, конечно, грустила. Было очень обидно, что мне не отвечают, - вздыхает Елена.

Елена Топчий давно переехала и построила музыкальную карьеру ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

К счастью, благодаря Интернету подруги смогли поговорить спустя почти полвека.

- Мы очень обрадовались. Это удивительно, необычно, - делится Елена. - Я даже не знаю, как открытка могла спустя столько лет сохраниться. Теперь мы поддерживаем связь, обменялись контактами.

Пообщаться подругам детства пока удалось лишь по видеосвязи, но в эпоху Интернета потеряться им теперь будет не так просто. Тем более, обе уже очень ждут встречи и зовут друг друга поскорее приезжать в гости.

- У меня у самой подобных историй в жизни не было, но я рада, что помогла встретиться подругам. Это вдохновляет прибегать к рукописным посланиям чаще, хоть мы в век технологий и привыкли к скорости общения. История девочек в очередной раз доказывает, что тот, кто умеет ждать, дождется, - заключает Дарья Толмачева.

Сами же подруги в это время выбирают, где они встретятся: в Италии или на Камчатке. И даже больше склоняются к последнему варианту.

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