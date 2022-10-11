«Был встревожен»: Подруга рассказала о последнем сообщении тренера, погибшего во время взрыва на Крымском мосту

Глеб Оргеткин ехал в гости к маме ФОТО: соцсети

Число погибших во время теракта на Крымском мосту увеличилось до четырех человек. Известно, что все они были в одной машине, которая оказалась слишком близко к взорвавшемуся грузовику. В Cadillac ехали московский судья Сергей Маслов - хозяин автомобиля, семья гидов из Петербурга - Зоя и Эдуард, и 26-летний фитнес-тренер Глеб Оргеткин. По рассказам друзей, все они в Крым отправились с разной целью, но как оказались в одной машине - неизвестно. "КП-Петербург" удалось поговорить с лучшей подругой Глеба Оргеткина, которая общалась с ним в ночь перед смертью.

- Глеб ехал из Москвы в поселок, в котором вырос и очень ждал встречи с родными. Я не знаю, как планировалась эта поездка, он просто предупредил, что приедет, - рассказала "КП-Петербург" Ольга.

Вырос Глеб в поселке Мирное недалеко от Симферополя в очень религиозной семье. Сам после школы поступил в университет на направление "религиоведение", а уже после этого уехал в Москву, где начал активно заниматься спортом. Каждый год Глеб возвращался домой проведать родных, с такой же целью он поехал в Крым и в этот раз. В ночь перед трагедией, парень отправил последнее сообщение Ольге.

- На связи мы последний раз были в ночь перед взрывом, потом у Глеба разрядился телефон. Он мне об этом сам и написал, что проезжают Ростов-на-Дону и телефон скоро выключится. Больше на связь он не выходил, - рассказала "КП-Петербург" лучшая подруга Глеба Ольга. - Никакого плохого предчувствия у него не было, но мне все же показалось, что он был встревожен.

В гибель Глеба родные и друзья до сих пор не верят, тем более, что его тело пока не удалось найти.

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