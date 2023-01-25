«У него 15 детей от 14 жен»: Какие тайны хранил директор Института психологии, покончивший с собой из-за подозрений в растлении 11-летней девочки

Кем был и как жил подозреваемый в растлении девочки экстрасенс из Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Богатая и насыщенная жизнь известного в Петербурге экстрасенса и основателя института биосенсорной психологии Владимира Титова (фамилия изменена – прим.ред.) неожиданно закончилась самоубийством. 62-летний мужчина совершил суицид, испугавшись неожиданного визита полиции на свой огромный загородный участок. Туда ежегодно приезжали на духовные практики тысячи клиентов. Мужчину подозревают в совращении 11-летней девочки, которая гостила у него со своей мамой летом 2022 года. Но теперь допрашивать уже некого – остается множество вопросов, ответы на которые пытаются найти следователи, изучая будни таинственной общины Владимира.

НЕ ГОЛЫЙ КОРОЛЬ

Утром 25 января тихую размеренную жизнь в деревне Мухоловка на юге под Петербургом нарушили десятки СМИ и силовиков, которые приехали к зеленому забору, огораживающему территорию института почти в один гектар. Соседи и рады бы помочь, но сами толком ничего не знают.

Типичное объявление об услугах Владимира. Фото: СОЦСЕТИ

- Эта община ведет себя очень странно, - поделился с spb.kp.ru местный житель Максим. – Старожилы говорили, что видели, как там за забором голые взрослые бегают по траве вместе с детьми. Но в остальном они вели себя очень тихо. Общались всегда доброжелательно. Скандалы не устраивали, к другим не приставали. Для всех была загадка, что там на самом деле происходит за этим высоким забором. Зачем им огромный пруд, почему они постоянно строят новые коттеджи, благоустраивают парк? Неужели там наркоманов лечили? Вроде нет. Все только и слышали о таинственном институте. Но у них даже таблички не было. Никто не мог понять, чему там учат.

На входе журналистов "КП" встретили высокий забор, недружелюбный охранник, снегоход и коттедж. Фото: СОЦСЕТИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Постоянные клиенты Владимира со смехом встретили замечания соседей.

- Никто не расхаживал голым по участку. Я клянусь, Володя строго говорил: «В присутствии детей, чтобы все ходили полностью одетые. Даже в бане, чтобы в купальниках были, - подчеркнул spb.kp.ru один из приятелей экстрасенса. – У него не было никаких странных наклонностей, вы что. Он ведь уважаемый многодетный отец! У Вовы 15 детей от 14 женщин. Да, официально в брак он ни с кем не вступал, но со всеми поддерживает хорошие отношения. Некоторые жили вместе с ними в гармонии и согласии.

УМЕЕТ ВСЕ И СРАЗУ

На сайте института Титова есть много того, за что может зацепиться глаз. Владимир хвастался, что уже 33 года преподает в сферах психологии, экстрасенсорики, мистики и даже бизнес-консультировании.

- Я первый в истории человек, создавший 100-процентную подготовку по телекинезу, и имею навыки целителя, - бросался громкими словами экстрасенс.

Владимир гордился своим институтом. Фото: СОЦСЕТИ

У Владимира набралось чуть ли не один-два тома дипломов о квалификации – почти каждый документ кричит о том, что он доктор философии по психологии. При этом в реестре обрнадзора нет данных о наличии лицензии у вузов, выдавших эти бумаги.

Каждый день Владимира был расписан по часам. Утром медитация и разминки. Днем занятия по похудению «АнтиЖИР». Вечером практики по осознанным сновидениям, экстрасенсорике, психологии, а также беседы о политике и обществе. Абонемент на тот или иной блок занятий на месяц стоил семь тысяч рублей. Его друзья соглашаются, что на собственные деньги он не выстроил бы целое поместье. Тем более, внутри каждого дома стояла дорогущая техника, роскошные камины и элитная мебель. К слову, на сайтах объявлений самый скромный двухэтажный коттеджный дом в этой деревне стоит от 14 миллионов рублей. У Владимира таких было три, и этажей в них было больше.

Не дворец в Петергофе, но тоже богато - институт с прудом, административными и гостевыми домами занимал почти гектар земли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Да, Володе помогали инвесторы. Самые преданные ученики давали ему большие деньги, - не скрывают друзья Владимира.

«ВОЛОДЯ ТРОГАЛ МЕНЯ ТАМ»

На территории института есть не только охрана, но и администраторы и обслуживающий персонал, поддерживающий в чистоте гостевой дом. Но они закрылись от прессы. Зато коллеги Владимира, приезжавшие вести занятия на его участке, поделились мыслями о причинах возбуждения уголовного дела.

- Володю оклеветали. Это сделала его бывшая пациентка Таня, которая ходила к нему на занятия больше 10 лет. Она готовилась к родам, не справлялась психологически. Еще и муж развелся с ней. Володя помогал ей и платно, и бесплатно. Проводил для нее дыхательные, экстрасенсорные занятия. Тренинги по духовному совершенствованию, личностному росту. А она в итоге так жестоко поступила, - сокрушается коллега по психологическому ремеслу покойного мужчины.

Здесь, на мансарде, Владимир пытался спрятаться от полиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученики Владимира на правах анонимности рассказали spb.kp.ru, что в какой-то момент «гуру» психологии поссорился с Татьяной, но снова принял ее в «семью».

- Ее дочь плохо себя вела, поэтому Володя запретил им приезжать в загородный центр. Она постоянно закатывал истерики. Но в тот роковой день, 31 июля 2022 года, его сердце растаяло, и он разрешил им приехать. Таня буквально умоляла его: «Пусти к себе, у дочери выходят четыре двойки, она прогуливает школу, бесится по пустякам». Хотела оставить девочку, чтобы она там перевоспиталась, - сказала ученица Владимира.

Летом ребенок жил пару дней в окружении взрослых, посещающих бесконечное число тренингов и семинаров. Но через пару недель девочка пожаловалась бабушке, заявив: «Володя касался меня там». Пенсионерка позвонила в полицию, была проверка, но стороны урегулировали конфликт.

Сотрудники института намерены продолжать работу после смерти основателя и вдохновителя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Но перед началом зимы Таня всех поставила перед фактом: «Я в вашей помощи больше не нуждаюсь, я верю дочери». Володя отреагировал резко, думал судиться. Говорил нам: «Идите, пишите заявление, чтобы девочке провели психологическую экспертизу». Володя предполагал, что у девочки и матери тоже было психическое заболевание, как у бабушки, которая состояла на учете психдиспансере. Эта школьница ведь была очень трудным ребенком. У нее были попытки суицида. Она даже резко реагировала на простые замечания. Например, могла швырнуть тарелку с супом в стенку, не желая делать уроки. Мстительная девочка, - вздыхает коллега Владимира.

Несмотря на самоубийство многодетного отца-экстрасенса, расследование громкого дела продолжается. По статье за насильственные действия сексуального характера мужчине грозило бы от 4 до 10 лет лишения свободы. Других задержанных по громкому делу пока нет, хотя соседи института уверяют, что в отдел МВД уехали несколько сотрудников таинственной организации.

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