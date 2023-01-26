Власть сменилась в самом большом доме Европы, на Областной улице в Кудрово

В самом большом доме Европы все же сменилась власть. Фото: администрация правительства ЛО.

Свершилось! Спустя несколько месяцев бунта с драками, вызовами полиции и чиновников, жители самого большого дома Европы добились своего - в гигантском здании на областной улице, 1 в Кудрово сменилась власть. Теперь всеми делами, по крайне мере по бумагам, заведует товарищество собственников жилья - ТСЖ, а не управляющая компания, которой сами жильцы были недовольны.

- Комитет Госжилнадзора Ленобласти принял решение о внесении в реестр лицензий информации о ТСЖ «Областная,1» для передачи управления многоквартирным домом, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Решение о передаче власти от УК к ТСЖ прокомментировал глава комитета Госжилнадзора Михаил Василенко. По его словам, все произошло строго в соответствии с законом: «Ничего личного».

УК из реестра исключили, а ТСЖ - добавили. Фото: администрация правительства ЛО.

Впрочем, сами жители дома-гиганта не спешат радоваться формальной победе. Ведь борьба с «управляйкой» идет давно и не всегда успешно.

- Нет гарантий, что спустя пару месяцев УК под новыми реквизитами не попытается отжать дом обратно. Лет шесть назад эту УК уже смещали на месяц-два. В итоге они вернули себе контроль над домом, - пишут жители Кудрово.

Также их волнует контроль над приборами учета и подачи воды и тепла, за которые шла борьба. Третий момент - контроль уже за новым ТСЖ, которому в руки «упал» огромный финансовый поток платежей по трем с половиной тысячам квартир.

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