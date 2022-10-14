Получил срок в день рождения: Ревнивца, облившего серной кислотой 16-летнюю девушку, приговорили к 8 годам колонии

Суд вынес приговор ревнивцу, облившему кислотой бывшую девушку. Фото: СОЦСЕТИ

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор по громкому делу о нападении с серной кислотой на 16-летнюю девушку. Ее облил едкой жидкостью парень, приревновавший бывшую подругу к новому приятелю. Пострадавшая получила страшные раны, лицо юной красавицы пошла волдырями, а ухо оплавилось. После нападения девушка впала в кому. Все произошло в декабре 2021 года.

- Вечером 10 декабря 2021 года обвиняемый, находясь на набережной канала Грибоедова, на почве ревности и личного неприязненного отношения, с целью причинения тяжкого вреда здоровью и неизгладимого обезображивания лица потерпевшей, вылил жидкость из бутылки на голову, туловище и конечности несовершеннолетней, - приводит материалы дела Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В обвинительном заключении указывается, что нападавший 24-летний мужчина действовал с особой жестокостью.

На суд в день своего 25-летия обвиняемый пришел в тапочках. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб.

Сам уроженец Твери в ходе судебных прений отмечал, что совершил нападение в состоянии аффекта и жалеет о содеянном.

- Я никогда в жизни не поднимал руку на девушек и чтобы дошло до такого, много факторов повлияло. Мне жаль, - заявлял ранее подсудимый.

Обвинение просило для мужчину 9,5 лет лишения свободы, защита - минимальное наказание. Сам он ничего не просил.

В итоге суд дал ревнивцу восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он будет обязан выплатить шесть миллионов рублей компенсации жертве нападения.

Приговор мужчина услышал ровно в день рождения. 14 октября ему исполнилось 25 лет.

Обезображенная девушка на заседание не пришла.

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