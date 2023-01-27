Началось все с температуры 37 градусов: Из-за чего на самом деле умер 7-летний ребенок в Выборге, к которому не доехала скорая

Комздрав выясняет причины смерти шестилетнего мальчика, не дождавшегося скорой в Выборге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи продолжают разбираться в причинах громкой трагедии в Выборге, где шестилетний мальчик из поселка Поляны внезапно умер, не дождавшись скорой помощи. История вызвала волну возмущения среди общественности. Но в комитете по здравоохранению региона просят не торопиться с обвинениями в сторону врачей. Spb.kp.ru попыталась выяснить, от чего мог погибнуть ребенок, что в этот момент делала скорая и можно ли было спасти мальчика.

«ЗАНИМАЛИСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ»

По информации источника spb.kp.ru из администрации региона, мальчик около года жил с тетей в Полянах. Сам он родом из Таджикистана. Его мать и отец остались за границей. Причины, по которым ребенка увезли в Россию, сейчас уточняют. 20 января мальчику стало плохо. Он жаловался на боль в голове и горле, температура поднялась до 37 градусов. Родственники подумали, что он простыл, поэтому занялись самолечением. Но через три дня мальчику стало хуже.

Ребенок скончался в больнице, его не успели спасти. Последний диагноз мальчика - краснуха. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Пациента осмотрели в фельдшерско-акушерском пункте поселка. У него заподозрили краснуху. Назначили лечение на дому и отпустили, - поделился источник spb.kp.ru.

Но 25 января температура резко подскочила. Тетя мальчика вызвала скорую помощь. Прошел один час, потом второй. Напуганная женщина не выдержала и сама повезла племянника в Выборг. В приемном покое больницы они были через три часа после первой заявки. К сожалению, там ребенок скончался.

ЧТО ДЕЛАЛА СКОРАЯ

По факту смерти мальчика идет не только проверка СК, но и разбирательство в областном комздраве.

- В данном случае вызов квалифицировали как неотложный, - рассказал источник spb.kp.ru из администрации Ленобласти. – К мальчику действительно была готова направиться бригада. Но она не сразу освободилась. Медики позвонили родственникам, но в этот момент мальчика уже везли в больницу. Сейчас комздрав поднимает всю информацию. Выясняют, когда семья обращалась, с какими жалобами, что озвучили при вызове скорой, чем лечили до этого. Проверки длятся 30 дней.

Вызов к мальчику определили как неотложный, но бригада медиков задержалась из-за другого пациента. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Источник spb.kp.ru из фельдшерских кругов 47 региона объяснил правила работы скорых.

- Да, категорий вызовов две: экстренная и неотложная помощь. Но экстренная помощь оказывается в течение двух часов, а неотложная – в течение 20 минут. Очень жаль мальчика, но я не в курсе, как именно расценили вызов его тети, - сказал медик.

ОФИЦИАЛЬНО

Как разъяснили редакции в комитете по здравоохранению Ленобласти, скорая помощь в Выборге действительно делит все вызовы на два типа: экстренные и неотложные.

- Экстренные отрабатываются за 20 минут – это состояния, угрожающие жизни. Травмы, пожары, ДТП. У диспетчеров есть подробный перечень. Что касается неотложных, то они отрабатываются сразу после освобождения какой-то из бригад. Это температура, давление. То есть те варианты, когда человек, грубо говоря, не может сам прийти или приехать в поликлинику по состоянию здоровья. Нужно дождаться окончания проверки трагедии с мальчиком, - подчеркнули власти Ленобласти.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов

«От краснухи обычно не умирают»

- Хотел бы выразить соболезнования всем родным мальчикам, это большое горе. Безотносительно к конкретному случаю могу сказать, что краснуха протекает без особой тяжести. В 99,9 процента случаев лечат ее на дому. И от нее обычно не умирают. Но всегда надо иметь в виду, что рядом может «гулять» корь. Требуется быстрая и точная лабораторная диагностика. Отличия кори и краснухи очень незначительные. На первых этапах выявить корь сложно, потому что нет еще сыпи в горле, идет инкубационный период. Существует глупое мнение, что при высокой температуре, до 38,5 градуса, ничего не надо делать, не надо пить жаропонижающие. Это глупости, это ведет к летальным исходам. Сейчас с помощью экспертизы нужно четко понять, из-за чего у мальчика пошло такое резкое течение болезни.

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