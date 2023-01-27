Схватил протокол у инспектора и побежал: Пьяная выходка бывшего вице-губернатора Петербурга при задержании попала на видео

Сергея Козырева на автомобиле «Бентли» задержали сотрудники ДПС. Фото: архив "КП"

В распоряжении редакции «КП-Петербург» появилось видео задержания бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева. Экс-чиновника на автомобиле «Бентли» задержали сотрудники ДПС на трассе «Скандинавия». На кадрах видно, как водитель выхватил из рук полицейского протокол и бросился бежать.

- Нарушитель повел себя агрессивно и оказывал активное сопротивление, - рассказали тогда в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы ДПС, учитывая поведение водителя, надели на его руки наручники и отвезли в ближайшее отделение полиции. Там его проверили на состояние алкогольного опьянения. Подозрения полицейских подтвердились: на приборе высветилась цифра 1,097 промилле, что равно 200 граммам водки.

На бывшего вице-губернатора Петербурга составили протоколы из-за неповиновения полиции, игнорирования требований об остановке и за пьяную езду. Сергей Козырев арестован судом на пять суток. Ему грозит лишение водительских прав.

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