Зеркало в оправе, диван, холодильник «ЗиЛ»: легендарный советский санаторий «Белые ночи» под Петербургом продают со всем имуществом

Советский санаторий оценили в 1,75 миллиарда рублей. Фото: torgi.gov.ru

Санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке выставлен на продажу. Учреждение «Имущество Санкт-Петербурга», подведомственное Комитету имущественных отношений, опубликовало сообщение о проведении торгов.

- ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже объектов нежилого фонда одновременно с отчуждением земельных участков и движимого имущества, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, - говорится на сайте учреждения.

Адрес продаваемого объекта: Сестрорецк, 38-й км Приморского шоссе, дом 2, литеры А, Б, В, Д, Е, Ж, 3, И, К, и дом 2а, литеры А, Б, В, Д, Е. Другими словами, Весь санаторий вместе с землей, постройками и всем имуществом: диванами, коврами, зеркалом в раме, холодильниками «ЗиЛ» и даже прикрученным к фасаду гербом.

Аукцион назначен на 22 февраля, начальная стоимость лота составляет 1 миллиард 750 миллионов рублей. Шаг на повышение – 87,5 млн рублей.

Раньше в этом тихом месте лечилась партийная элита ССР и Ленинграда. Фото: санаторий "Белые ночи"

Напомним, что последнее время санаторий арендует клиника страхового общества «Согаз», подразделения «Газпрома». Ежегодно за аренду санатория городская казна получала 84 миллиарда рублей. Предполагается, что «Согаз» и станет новым владельцем санатория.

При одобрении плана приватизации здравницы некоторые депутаты Заксобрания выражали мнение, что санаторий стоило бы оставить в собственности города. Ли отремонтировать и продать дороже, но представитель губернатора Константин Сухенко отметил, что здание уже старое, находится в не самом лучшем состоянии. В его ремонт придется вложить больше, чем потом получишь при продаже. В итоге приватизацию «Белых ночей» одобрили большинством голосов.

Справка «КП»:

Санаторий «Белые ночи» построен в 1988 году у впадения реки Сестры в Финский залив. Изначально принадлежал 4-му главному управлению при Минздраве и был номенклатурной здравницей, где поправляли здоровье партийные руководители. После распада ССР перешел в ведение городского Комитета по здравоохранению.