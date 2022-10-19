Капремонт станции метро «Ладожская» перенесли на начало 2023 года

Ремонт "Ладожской" перенесли на начало 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Капремонт «Ладожской» официально отложен. Работы на станции должны были начаться еще в третьем квартале нынешнего года, но из-за неготовности наземного транспорта, планы пришлось поменять.

- На время ремонта планировали запустить трамвайные шаттлы до метро «Новочеркасская». Однако состояние путей неудовлетворительное – не выполнены работы по замене рельсов на Заневском проспекте от Заневской площади к мосту Александра Невского, - написал в своем телеграм-канале «транспортный» вице-губернатор Кирилл Поляков.

По его словам, для запуска трамваев-шаттлов также необходим ремонт трамвайного узла на Заневской площади. На все это требуется время. Если закрыть «Ладожскую» сейчас, возникнет коллапс. Поэтому сроки сдвигаются.

- Принял решение перенести закрытие «Ладожской» на ремонт на первый квартал 2023 года. К этому времени все работы должны быть завершены, - заявил Поляков.

Также, чтобы облегчить ситуацию, Комитет по транспорту разрабатывает возможность запуска наземного транспорта с обустройством выделенной полосы на Заневском проспекте, а также создание временной остановки трамваев на Гранитной улице для пересадки на линию трамвая «Чижик».

Напомним, что по планам капитальный ремонт «Ладожской» займет 11 месяцев. Все это время станция будет закрыта для пассажиров.

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