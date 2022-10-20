Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Такое решение было вынесено 20 октября 2022 года. Период с 1941 по 1944 года оккупация властями и войсками Германии и их пособниками признана военным преступлением. Об этом сообщили в прокуратуре города.

- Установлено, что количество жителей, погибших в результате блокады города, значительно больше, чем определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, и составило не менее 1 миллиона 93 тысяч человек, - рассказали в ведомстве.

Заседания проходили при участии историков, исследователей, а также местных жителей. Впервые были представлены архивные документы и множество материал, свидетельствующих о том, что захватчики осуществляли «культурный» геноцид города, разрушали уникальные исторические объекты культурного значения, стремились к искоренению исторической и культурной самоидентичности народов Советского Союза.

Установлено, что в планах нацистов не было захвата Ленинграда. Важно было не принимать его капитуляцию и не выпускали из города его жителей. Блокада не была военной необходимостью - это план уничтожения голодом людей, часть концепции "войны на уничтожение".

Массированные артиллерийские обстрелы были ежедневными, иногда – по несколько раз в день. Все это привело к разрушениям не менее трех тысяч и повреждениям более семи тысяч зданий.

Также в суде установлено, что ущерб Ленинграду и его жителям был нанесен в размере 35,3 триллионов рублей на сегодняшний день.

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