«Они узнают об адских муках»: Мать безногого мальчика-скейтбордиста выступила с заявлением насчет видео с его травлей

Мальчик лишился ног из-за пожара, тогда ему было 1,5 года. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

Приемная мама мальчика-инвалида прокомментировала состояние школьника после того, как в Сети разлетелось скандальное видео. На кадрах над безногим ребенком с протезами подшучивают сверстники.

- У нас сегодня выдался долгий день, но Максоныч в порядке. Он вообще мировой парень и добросердечный. Точно не держит обиды. Но я хочу, чтобы ребята осознали, как жестоко выглядит их видео, - прокомментировала «КП-Петербург» мама мальчика.

Она также рассказала, через что пришлось пройти ребенку в 1,5 года. Тогда Максим пострадал в пожаре. Его биологическая мать сильно выпивала и однажды оставила его одного дома. Ребенок заживо горел в детской кроватке. Чтобы спасти ему жизнь, врачам пришлось ампутировать обе нижних конечности. За три месяца родная мать ни разу не навестила сына.

- Мне хотелось бы, чтобы эти парни узнали, что Максоныч в 1,5 годика испытал адские муки, а сейчас крутой парень, - сказала приемная мама ребенка.

2 февраля в школе, где учится ребенок и его обидчики, встретятся родители обеих сторон. Мама Максима расскажет историю подростка, чтобы дети поняли, что так жестоко поступать нельзя.

Напомним, в 10 лет скейтер-инвалид произвел впечатление на Тони Хоука и прославился на весь мир своими трюками.

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