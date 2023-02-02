Масштабный сбой остановил работу городских цифровых сервисов Петербурга

Масштабный сбой обрушил работу цифровых сервисов Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный программный сбой обрушил работу цифровых информационных сервисов Петербурга. Не работает сайт петербургских «Госуслуг», недоступны порталы «Наш Санкт-Петербург», «Здоровье петербуржца», сайт строительного комплекса и так далее. На онлайн-карте больше не видно движение транспорта.

- Из-за сбоя в работе распределенного регионального центра обработки данных (РРЦОД) городской транспортный портал временно не предоставляет информацию о текущем местоположении общественного транспорта и планируемом времени прибытия, - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Но если транспорт на карте пропал еще вчера, то сегодня массовый сбой докатился и до других городских ресурсов. В частности, перестала работать система оплаты на платных парковках. Поэтому стоять в центре города сейчас можно совершенно бесплатно.

- Штрафы за неоплату парковочной сессии в период проведения технических работ 02.02.2023 начисляться не будут, - сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками.

Когда все снова заработает, никто точно не знает. А пока горожан призывают пользоваться другими сервисами. Записаться к врачу, например, можно по короткому номеру телефона 122.

- Специалисты делают все возможное, чтобы устранить технический сбой и возобновить работу ресурсов. Приносим извинения за временные неудобства, - отмечают в городских ведомствах.