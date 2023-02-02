Директор школы назвала шалостью травлю известного безногого мальчика-скейтбордиста

Директор школы, где травили мальчика-инвалида, прокомментировала инцидент Фото: принтскрин видео.

Директор школы в Санкт-Петербурге, где разразился скандал из-за видео с травлей мальчика-инвалида, прокомментировала случившееся. Елена Поварова назвала поступок подростков, снявших ролик, детской глупостью и шалостью. Она рассказала, что мальчик, ставший объектом травли, получил свою травму еще в раннем детстве.

- То что снято на видео исключительно результат детской глупости и шалости. Мальчик, снятый на видео получит тяжелую травму в раннем детстве, когда проживал на Дальнем Востоке. Затем семья переехала в Петербург. Мальчик никогда не жил в Донбассе. Все ребята нашей школы очень тепло и доброжелательно относятся к нашему ученику, - отметила директор.

Восьмиклассник, который записал ролик для своего блога, первый год учился в этой школе. Со слов директора, он требует особого педагогического подхода.

- Ребята никого не хотели обидеть. Молодые люди мечтали стать блогерами и совершили не обдуманный поступок. Они раскаиваются, со всеми участниками видео и их родителями проводится индивидуальная работа с участием педагогов и психологов школы, - заверила Елена Поварова. - Несмотря на ситуацию подростки сохранили хорошие отношения.

Отметим, что мальчик, который в ролике стал объектом травли, стал знаменитым еще в 10 лет благодаря своему увлечению скейтбордингом. Ребенка заметил звезда скейтбординга Тони Хоук и сказал, что теперь петербуржец – его любимый спортсмен. Сам мальчик, несмотря на видео, совершенно не в обиде на подростков.