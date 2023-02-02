Госпитализированного актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию

Актер Борис Щербаков попал в реанимацию. Фото: Николай КРИВИЧ

Состояние здоровья госпитализированного актера Бориса Щербакова, любимого россиянами по роли полковника Бородина в сериале «Солдаты», все еще остается нестабильным. Об этом spb.kp.ru рассказал его сын Василий. Напомним, народному артисту стало плохо 31 января. Ему вызвали скорую.

Щербаков подозревал, что у него ОРВИ и жаловался на боль в груди, однако врачи это не подтвердили – по крайней мере, коронавирус у него точно не выявили. Было решено отправить артиста в Боткинскую больницу в Москве. Из-за этого отменили два спектакля с участием актера – в столице и в Петербурге.

Спустя сутки ситуация не улучшилась, признался spb.kp.ru Василий Щербаков.

- Отец все еще в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению. Чувствует слабость и боль в груди. Лечат, конечно, но с точным диагнозом пока так и не могут разобраться. Поэтому и прогнозов никаких не дают, - поделился с spb.kp.ru сын Бориса Щербакова.

Добавим, что редакция будет следить за состоянием здоровья известного артиста.

СПРАВКА «КП»

Борис Щербаков родился в Леннграде в 1949 году в обычной семье шофера. Актерством занимается с 1986 года, начинал со Школы-студии МХАТ. С тех пор Борис Васильевич переехал в Москву на постоянку. Имеет звание Народного артиста РФ, является лауреатом Государственной премии СССР. Известен по ролям в сериалах «Солдаты», «Грозовые ворота», «Сыщики» и «Убойная сила».

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