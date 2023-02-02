Бывший автозавод Ford в Ленобласти перепрофилировали под деревообрабатывающее производство

Бывший завод Ford занялся деревообработкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший автозавод Ford во Всеволожске перепрофилируют под деревообработку. Там, где долгие годы собирали технологичные иномарки, начнут пилить кругляк на доски. Условно. Но это лучше, чем простой предприятия, которое в конце 2021 года купил корейский производитель автокомпонентов. Но тогда завод не успели запустить из-за начала СВО и санкций. Сейчас часть предприятия сдается в аренду. Там и будут обрабатывать лес.

- Площадка бывшего завода Ford в Ленобласти принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства. Часть территории арендована деревоперерабатывающим производством, и компания успешно функционирует, - сообщили spb.kp.ru в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Выбор профиля не удивителен. В недавнем интервью телеканалу ОТР губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что именно автопром стал самым пострадавшим сектором экономики региона, а деревообработка напротив, чувствует себя хорошо.

Напомним, что завод Ford в Ленобласти был открыт в 2002 году и стал первым в России автосборочным предприятием полного цикла. Однако в 2019 году на фоне спада спроса на продукцию компания решила уйти с российского рынка легковых автомобилей, оставив только сборку коммерческих микроавтобусов в Елабуге (Татарстан).

Всеволожский завод был законсервирован, а персонал – уволен. На объект долго искали покупателей и, через два с половиной года, с трудом нашли. Корейская компания хотела производить в Ленобласти компоненты для петербургского завода Hyundai. Но запустить производство не удалось из-за политической обстановки. А вскоре был закрыт и елабужский завод Ford.

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