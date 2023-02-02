Мужчина получил два года колонии за кражу ящерицы из Ленинградского зоопарка Петербурга

2 года колонии строгого режима получил петербуржец за похищение ящерицы из Ленинградского зоопарка Фото: принтскрин видео.

Мужчина получил два года колонии строгого режима за кражу ящерицы из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге. 2 февраля 2023 года суд вынес приговор молодому человеку, а также его жене, которые зачем-то решили похитить ящерицу рода аконтозавтр. При этом, через время несчастная ящерица скончалась дома у молодых людей, а они, в свою очередь, просто выбросили ее в окно. Об этом рассказали в прокуратуре города.

- 12 августа 2022 года подсудимые, находясь в павильоне «Экзотариум» в Ленинградском зоопарке похитили ящерицу рода аконтозавтр Натальи, - сообщили в прокуратуре.

Вором оказался 32-летний мужчина из Тульской области. В момент кражи он был пьян и захотел подарить редкую ящерицу жене. Через два дня после кражи оперативники пришли в квартиру подозреваемого в один из домов на Народной улице. К сожалению, рептилии уже на месте не было - ее нашли мертвой под окнами многоэтажки.

В ходе суда мужчина и его супруга признали вину и раскаялись, а также сказали, что готовы возместить ущерб и купить Ленинградский зоопарк несколько ящериц. Тем не менее, так как за плечами подсудимых уже были судимости за кражи, мужчине назначили 2 года колонии строгого режима, а его соучастнице 1 год 11 месяцев 10 дней лишения свободы в колонии общего режима.