Полиция объяснила причину, по которой лошадей и кареты перестали пускать на Дворцовую площадь Петербурга

Полиция запретила появляться лошадям на Дворцовой площади из-за уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН

Центр Санкт-Петербурга неожиданно опустел. Лошадей и кареты перестали пускать на Дворцовую площадь. А это ведь одна из достопримечательностей города. Оказывается, запрет действительно официальный. Причину такого решения "Комсомолке" объяснили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В новогодние праздники в указанном месте случилось происшествие с участием гужевого транспорта, в связи с этим следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которое повлекло причинение вреда здоровью, в том числе малолетним детям, - пояснили в полиции.

Речь идет об инциденте, когда пострадал мужчина и его двое детей. Пьяный прохожий попытался оседлать лошадей и возницу. Животное испугалось и бросилось в толпу людей.

На время расследования, а также в целях безопасности, полицией было принято решение временно запретить появление лошадей и упряжек с каретами на Дворцовой площади.