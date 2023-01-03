Появилось видео, как испуганная лошадь бросилась в толпу людей на Дворцовой площади

Лошадь испугалась нежданного всадника ФОТО: прокуратура Санкт-Петербурга

Уже не первый раз лошади с Дворцовой площади Петербурга оказываются в эпицентре скандала. В этот раз пострадавшими оказалась двое детей и один взрослый. Сам инцидент попал на видео. На кадрах видно, как один из прохожих пытается оседлать лошадь, везущую карету. Бедняжка так испугалась, что тут же кинулась вперед - в собравшуюся на площади толпу. Всадник быстро оказался на земле, а лошадь забила подковами так, что искры полетели в разные стороны.

- Прокуратура Центрального района организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности перевозки людей. На контроль также поставлен ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом, - сообщили в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

Известно, что все трое пострадавших попали в больницу, а задержанной оказалась возница кареты, которая попыталась скрыться с места происшествия и была пьяна. Самого виновника ДТП сейчас ищет полиция.

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