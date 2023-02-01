Лошадей и кареты перестали пускать на Дворцовую площадь в Петербурге из-за ЧП с пострадавшими детьми

Кареты перестали пускать на Дворцовую. Фото: Артем КИЛЬКИН

Центр Петербурга может лишиться одной из своих туристических достопримечательностей. Лошадей и кареты перестали пускать на Дворцовую площадь. Официального запрета нет, но и въехать к Эрмитажу у наездников теперь не получается.

- Запретов нет официальных. Но нас просто не пускают, хотя мы 35 лет нормально работали на всех праздниках, - рассказал spb.kp.ru директор компании «ВАЛКиТ», занимающейся прокатом карет, Александр Ивахнов.

По его словам, повозки как и раньше совершают поездки по установленному маршруту. Но раньше он завершался на Дворцовой площади, где лошади отдыхали. А теперь это сделать нельзя. Там же подбирали и высаживали пассажиров.

- На Дворцовой у кареты была «парковка». Транспорт длинный, восемь метров. Лошадям нужен отдых. На автобусной остановке ведь не будешь стоять? - жалуются прокатчики. - Мы подозреваем, что такие меры применяют из-за происшествия 2 января, когда из-за пьяного прохожего лошади с каретой полетели в толпу людей.

Тогда пострадали три человека: мужчина и двое его детей. Виновником называли пьяного прохожего, который пытался оседлать лошадей, а также возницу. У женщины в крови также нашли признаки алкоголя. Однако в прокатной фирме уверяют, что возница не была пьяной. Она сама пострадала и выпила уже после рабочего дня, когда ее и отправили на экспертизу.

Отметим, что это не единственный инцидент с каретами на Дворцовой. Несколько лет назад карета с лошадьми сбила велосипедиста. А в 2007 году в ДТП с каретой трагически погибла 5-летняя дочь мэра Сочи Виктора Колодяжного. Девочка попала под колеса «Жигулей», которые врезались в прогулочный экипаж.

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