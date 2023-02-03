Уголовное дело возбудили на подростков за видео с травлей безногого мальчика-скейтбордиста в Петербурге

Видео с травлей мальчика-инвалида обернулось уголовным делом Фото: СОЦСЕТИ

Видео с травлей безногого мальчика-скейтбордиста в одной из школ Петроградского района Санкт-Петербурга все же обернулось уголовным делом. Несмотря на то, что в комитете по образованию города, а также в самом учебном заведении заявили, что видео было постановочным, сделано по договоренности между подростками, а сами дети помирились, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин усмотрел в ролике признаки преступления и потребовал не спускать все просто так. Об этом 3 февраля 2023 года сообщили в СК России.

- 25 января двое несовершеннолетних 2005 и 2007 годов рождения, находясь в здании одного из общеобразовательных учреждений Петроградского района Петербурга, осуществляли видеосъемку оскорбительного характера с участием несовершеннолетнего 2009 года рождения, являющегося инвалидом. По факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководству следственного комитета Петербурга тщательно разобраться в деле и выяснить, было ли видео постановочным, каковы мотивы и причины такого поведения подростков. Помимо этого председатель СК отметил, что необходимо проверить также и работу сотрудников школы, дав их бездействию правовую оценку.

Видео с издевательскими шуточками над мальчиком-инвалидом вызвало большой резонанс. Сам школьник-скейтбордист заявил, что не обижается на подростков.