«Мы заключим мир»: Мать безногого мальчика-скейтбордиста простила издевавшихся над ее сыном школьников

Мама безногого мальчика, затравленного в школе Петербурга, не хочет уголовного дела для его обидчиков. Фото: СОЦСЕТИ

В свои 13 лет школьник-инвалид из Петербурга Максим Абрамов, пожалуй, главная суперзвезда скейтбординга в России. Парень выполняет немыслимые трюки, несмотря на отсутствие обеих ног. В свое время его хвалил даже американец Тони Хоук. Но мало кто знает, что в 1,5 года его чудом спасли из пожара в квартире, где его в одиночестве оставила пьющая мать. Мальчик заживо горел в кроватке. Ради сохранения жизни врачи ампутировали ему ноги. В итоге опека забрала ребенка из семьи.

Про трагедию с Максом не слышали и его сверстники, с издевательствами от которых он столкнулся на днях в одной из школ Петроградского района. Группа старшеклассников сняла на видео, как они глумятся над отсутствием у него ног. Запись попала в Сеть и тут же возмутила общественность. К проверке инцидента подключилась прокуратура, а глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту издевательств. Поначалу приемная мама ребенка Инна Лаллав была возмущена историей.

- Мне хотелось бы, чтобы эти парни узнали, что Максоныч в 1,5 годика испытал адские муки, - рассказала Инна Лаллав в разговоре с spb.kp.ru.

Директор школы Елена Поварова назвала видеоролик с травлей детской шалостью и глупостью. По ее словам, Максима все знают и любят в школе, и никто не хотел делать ему больно.

- Молодые люди мечтали стать блогерами и совершили необдуманный поступок. Они раскаиваются, со всеми участниками видео и их родителями индивидуально побеседуют психолог и педагоги школы, - уверяла директор.

Парнем восхищался сам Тони Хоук. Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем, Максима в соцетях завалили словами поддержки, пока на его обидчиков обрушили весь гнев. Подросткам начали угрожать. При этом сам скейтбордист признался, что не злится и не обижается на хулиганов. Как рассказала spb.kp.ru на следующий день его приемная мама, они уже встретились с обидчиками и их родителями в кабинете следователя.

- Мамы, папы, сами дети и представители школы пришли на встречу. Дети принесли извинения. Потом они снимут видео, где попросят прощения у всех. Максоныч наш не держит обиды на них. Хотя ему, конечно, было неприятно, - говорит мама мальчика.

Максим регулярно занимается скейтбордингом в свободное от школы время. Фото: СОЦСЕТИ

Инна уверена, что подростки больше не будут задирать ее сына. Она убеждена, что это вовсе не хулиганы.

- Мы не будем настаивать на возбуждении уголовного дела. Не нужно портить жизнь ребятам. Они поступили плохо. Но осознали, что так делать не нужно. Они исправятся. Это больше не повторится. Следователь просто всех допросил, как и положено. Мы заключим мир, - подытожила мама ребенка.

К слову, сам Максим признается, что он теперь самый популярный человек в школе. И никто не показывает на него пальцем.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по образованию Петербурга

- Во время проверки инцидента установлено, что с одноклассниками и ребятами из школы у мальчика действительно хорошие и открытые взаимоотношения. Кроме этого выяснилось, что видео постановочное и снято детьми по договоренности. Однако инцидент все равно требует серьезного анализа, изменению подходов к воспитательной работе, работе школьного психолога и социального педагога. На эти моменты руководству школы и администрации Петроградского района уже указали.

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