Директор и врач-акушер медцентра в Петербурге задержаны по делу о торговле детьми

Двух сотрудниц медцентра подозревают в торговле детьми. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи задержали директора и врача-акушера одного из петербургских медцентров, который занимается вопросами искусственного оплодотворения. Именно здесь пару лет назад появился клиент из Китая, который заказал рождение двух детей.

- По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемые, оказывающие платные услуги, в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий, заключили договор с гражданином иностранного государства, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу.

Через донорское агентство были подобраны суррогатные мамы. В 2020 году они выносили и родили иностранцу мальчика и девочку. Биологический отец прилетел в Петербург и увез одного ребенка в Китай. А второго, который приболел, оставили в Петербурге с няней. Но впоследствии малыш умер. Смертью ребенка заинтересовалась полиция, а потом вскрылась и вся ситуация.

Сейчас 44-летняя директор и 37-летняя врач медцентра задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения. Дело заведено по статье «Торговля людьми». Расследование дела продолжается.

Отметим, что случаи гибели суррогатных детей не единичны. Они были как в Петербурге, так и в Ленинградской области.

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