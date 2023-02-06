Общественники обратятся к главе СК Бастрыкину из-за продажи санатория «Белые ночи» в Петербурге»

Главу К попросят проверить продажу "Белых ночей". Фото: vk.com/spb_white_nights

Общественники Петербурга намерены обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность продажи Смольным санатория «Белые ночи», расположенного в Сестрорецке. Информация об этом появилась в нескольких градозащитных пабликах.

Обеспокоенность судьбой здравницы, а также участка земли в Курортном районе, возникла после того, как власти города выставили санаторий на торги. Ранее приватизацию объекта городского имущества одобрили депутаты Заксобрания. Хотя некоторые предлагали оставить санаторий в собственности города. Однако полномочный представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко отметил, что объект старый и нуждается в ремонте, затраты на который будут весьма значительными.

Сейчас город получает в год за аренду 84 миллиона рублей. И не факт, что вложения в обновление объекта, который ни разу не ремонтировался с момента постройки, удастся «отбить». Поэтому санаторий решено продать. И ремонт станет проблемой уже нового собственника.

При этом, по мнению активистов, приватизация «Белых ночей» нарушит общественные права петербуржцев и, вероятно, закроет доступ на территорию санатория. Также есть опасения, что новый владелец захочет застроить принадлежащий санаторию кусок земли в 33 гектара. При этом общественники отмечают, что здравница расположена в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия, где строительство строго регулируется. Не говоря о том, что застройка окончательно испортит внешний облик Северной ривьеры.

- Спорным является так же адекватность его оценки и своевременность продажи. Почему именно сейчас? К концу года этот актив независимо от обременений может принести городу значительно больше. Уже сегодня его можно оценить в пределах до 3 млрд рублей. То есть, торги было бы разумно приостановить для всестороннего изучения цены объекта и условий его реализации, - полагает Андрей Тетыш, председатель совета директоров АРИН.

Со стороны рынка интерес к объекту высокий. Таких мест мало. Территория «Белых ночей» располагается в одной из лучших локаций Курортного района и очень привлекательна для инвестиций. Здесь можно построить жилье или апартаменты, а также санаторно-курортную недвижимость.

- Часть корпусов после реновации может быть предложена частным инвесторам. В Петербурге проекты, в основе которых – отдых и оздоровление, приобретают все большую популярность, - говорит Евгения Тучкова, заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers.

Большая площадь участка позволяет реализовать объекты даже с учетом различных ограничений.

- Люди не экономят на здоровье даже в кризисы. По этим причинам сегмент оздоровительных отелей чувствует себя уверенно. Также не стоит забывать, что основной потребитель таких отелей - это петербуржец, подобные проекты не зависят от иностранного туристического потока, - говорят эксперты.

Впрочем, если ситуация заинтересует Следственный комитет, то это может осложнить продажу.

Справка «КП»:

Санаторий «Белые ночи» был построен в 1988 году. Он занимает участок 33 га на берегу Финского залива. Общая площадь построек его территории — 40 тысяч квадратных метров. Сейчас объект находится в долгосрочной аренде у частной компании. Стартовая цена на аукционе – 1,75 млрд рублей. Торги назначены на 22 февраля.