Умер скандально известный рэпер Yung Trappa, обвиняемый в изнасиловании студентки

Умер скандально известный рэпер Yung Trappa Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге умер рэпер Yung Trappa. Владиславу Ширяеву, так звали музыканта, было всего 27 лет. Информация о его смерти появилась на официальной странице рэпера в социальной сети. Сообщается, что он скончался 2 февраля 2023 года.

- Друзья, утром 2 февраля не стало нашего друга, артиста - Yung Trappa.Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими от остановки сердца, - говорится в сообщении.

По одной из версий, которую активно обсуждают поклонники творчества рэпера, Владислав умер от передозировки наркотиков. Однако официального подтверждения этому нет.

У петербургского рэпера была довольно дурная слава. В 2013 года Владислав Ширяев был осужден по статье о наркотиках. Тогда ему назначили условный срок. В 2015 году по этой же статье приговорен к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы. Он освободился из колонии в феврале 2021 года. В апреле он попал в жесткое ДТП на каршеринге. А уже в ноябре музыканта задержали по обвинению в изнасиловании студентки.