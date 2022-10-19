Метро «Чернышевская» закроется на ремонт по плану, 25 октября

"Чернышевская" закроется на ремонт 25 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Чернышевская» закроется на реконструкцию по установленному ранее графику. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-губернатор Кирилл Поляков. Работы начнутся уже на следующей неделе.

- Станция метро «Чернышевская» закроется на реконструкцию по плану – 25 октября, - сообщил Поляков.

Работы на «Чернышевской» продлятся полтора года, для пассажиров станция откроется только весной 2024-го. На это время в центре Петербурга пустят дополнительные автобусы и троллейбусы. Они возьмут на себя основной поток пассажиров.

Интервал движения транспорта в сторону станции «Площадь Восстания» составит меньше двух минут.

После реконструкции на «Чернышевской» появятся четыре эскалатора вместо трех, будет изменена внутренняя часть вестибюля, установлены новые водные двери. Внешний облик павильона оставят прежним.

А вот капремонт «Ладожской» перенесли из-за неготовности наземной транспортной инфраструктуры. Об этом также сообщил Кирилл Поляков.