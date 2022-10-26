Отслеживающая радиацию и химию лаборатория начала работу после пожара в Петербурге

Вспыхнувший склад тушили с помощью пожарного поезда. Фото: Скриншот из видео

Спасатели МЧС несколько часов тушили масштабный пожар в Колпинском районе Петербурга. Вечером 25 октября в Металлострое вспыхнул склад со строительными материалами. Огонь разгорелся до 12 тысяч квадратных метров. К тушению здания привлекли пожарный поезд. А специальная передвижная лаборатория отслеживала радиацию и химию в воздухе в районе возгорания.

- На месте пожара работает Передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха. На данный момент предельно-допустимая концентрация не превышает норму, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Через несколько часов после начала пожара количество спасателей, которые тушили огонь на складе под Петербургом, увеличилось до 160 человек. На место происшествия выезжали 45 пожарных машин. Пожар удалось локализовать в 00:39.

- Сообщение о пожаре поступило в 20:48. Спасатели сразу отправились на место происшествия. В 21:15 пожару присвоили второй ранг, а уже в 21:34 – третий. Тушение склада осложняла высокая горючая нагрузка помещения, где горели строительные материалы, - добавили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Размер здания склада составляет 100 на 240 метров, а высота – 12 метров. Для локализации пожара спасатели использовали специальные коленчатые подъемники и пожарные автолестницы. О пострадавших сведения не поступали. Причина пожара пока не установлена.