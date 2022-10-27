«Лежала голенькой на кроватке»: Сосед спас 5-летнего ребенка от 71-летнего пенсионера-извращенца

Увидев девочку в квартире, мужчина вызвал полицию Фото: СОЦСЕТИ

Есть под Петербургом маленькая деревушка Рабитицы. Население - всего полторы тысячи человек. Казалось бы, все всех знают, но нет. Давние соседи тоже способны друг друга удивить. Так, вечером 24 ноября местный слесарь Владимир Череда (имена изменены - прим. Ред.) решил заглянуть к старому знакомому - 71-летнему пенсионеру Борису Васильевичу и не на шутку испугался, когда увидел на кровати одинокого старика мирно спящего ребенка.

- Когда я пришел, свет в окнах не горел. Я постучал, только минуты через три-четыре Борис Васильевич открыл. Я захожу и вижу, что на кровати лежит малышка, накрытая курткой - только макушка торчала, а живет-то старик один, - вспоминает в разговоре с "КП-Петербург" Владимир.

Девочке оказалось всего 5 лет, как именно она оказалась поздно вечером в гостях у пенсионера - непонятно.

- Борис сказал, что она сама к нему пришла. Мол потерялась и не знает, куда идти. Он ее накормил и уложил спать. Сказал, что девочка у него уже два дня, - говорит Борис.

Выяснять обстоятельства появления ребенка в квартире Владимир не стал, решил сразу вызвать полицию. Так он и стал спасителем малышки.

- Первой приехала скорая. Фельдшер разбудила девочку и оказалось, что та лежала полуголой. На вопрос, зачем она разделась, малышка сказала, что так дядя попросил, - пересказывает разговор с фельдшером Борис.

Пожилого извращенца тут же задержала подъехавшая полиция. Они же выяснили, что на самом деле девочка пробыла у незнакомца всего несколько часов. В 17 часов мама отпустила малышку погулять без присмотра, там ее встретил и увел к себе домой Борис Васильевич.

Ребенка передали родителям, а на пенсионера возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

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