Дамбу закрыли из-за угрозы наводнения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дамбу полностью закрыли из-за угрозы наводнения в Петербурге. Об этом днем 10 февраля сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений. Причиной стал западный штормовой ветер, который создает нагонную волну.

- Для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, Комплекс защитных сооружений полностью закрыт. Акватория Невской губы изолирована от Финского залива 10 февраля в 12:25, - уточняют в КЗС.

Одновременно с этим остановлено и движение судов по кронштадтскому фарватеру.

Рыбаков очень убедительно просят не выходить на лед. Из-за подъема воды его может сломать на куски, что смертельно опасно. Кроме того, над акваторией залива дует сильнейший ветер.

Об угрозе подъеме воды в заливе, устье Невы и самой Неве еще утром предупреждал главный синоптик города Александр Колесов.

Возможно ли наводнение в Санкт-Петербурге

- Сразу скажу, наводнения в Санкт-Петербурге не ждем, но повышение уровня может быть очень высоким, близким к отметке наводнения. Поэтому дамбу закрывают, - написал синоптик в своем телеграм-канале. - Но усиление ветра все же не продолжительное и вначале ночи все стихнет.

Прогнозы о наводнении в Санкт-Петербурге

Что касается наводнений в принципе, то зима – нетипичное для них время. За всего годы метеонаблюдений, опасное превышение уровня воды отмечалось лишь дюжину раз. Однако глобальное потепление привело к тому, что шесть случаев из двенадцати произошли уже в этом веке.

- Вот так потепление и циклоны делают свое дело, - отмечает Александр Колесов.

А традиционным временем для «потопов» остаются весна, когда на Неве, Финском Заливе и Ладоге тает лед. А также осень с ее традиционными ветрами и дождями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рыбаков сдует: над Финским заливом ждут сильный шторм

Синоптики предупреждают о штормовом ветре в Петербурге в пятницу, 10 февраля (подробности)