Сын рассказал о последних минутах жизни утонувшего в озере основателя Sela Бориса Остроброда: «Не хочу об этом думать»

Сын основателя сети магазинов одежды Sela Бориса Остроброда рассказал подробности его гибели. Фото: СОЦСЕТИ

Неожиданная гибель основателя петербургской сети магазинов одежды Sela Бориса Остроброда вторые сутки обсуждается в СМИ. Напомним, днем 9 февраля его двоюродный брат Аркадий Пекарский сообщил у себя в соцсетях о том, что известный бизнесмен утонул в озере на своем загородном участке в Латвии. Однако через некоторое время мужчина удалил эту публикацию. Появились слухи, что Остроброд умер не из-за несчастного случая. Spb.kp.ru связалась с его сыном Эдуардом, чтобы узнать подробности гибели предпринимателя.

РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Эдуард Остроброд сразу развеял все слухи и подтвердил, что его отец скончался из-за трагического стечения обстоятельств. Виной всему неблагоприятные погодные условия.

- Девятого февраля в девять утра папа ехал на машине по своей частной территории. Хотя это и машиной не назовешь. Маленькая машинка, типа гольфкара. В то утро на дорогах был сильный гололед. Автомобиль занесло. Он перевернулся и упал в озеро. В момент падения отец ударился головой и потерял сознание. Машина оказалось в озере, лежала на крыше. И начала тонуть. Только через 40 минут приехала скорая. К сожалению, отца было уже не спасти, - рассказал spb.kp.ru сын Бориса Остроброда.

Бизнесмен вышел на пенсию в 2019 году и жил в Латвии. Фото: скриншот из видео / vk.com/iamboss_sb

Оказалось, что предприниматель был не один в машине. Он подвозил рабочего до одного из домиков на участке. Этот мужчина чудом выжил.

- Парень вылез из воды и сразу же позвал на помощь. Но все приехали слишком поздно. Через 40 минут понадобились уже не медики, а водолазы. Чтобы достать тело. Этот рабочий в полном в шоке. Мог ли он спасти отца? Не знаю, не хочу об этом думать. Какая уже разница, ведь отца не вернуть, - взял паузу Эдуард Остроброд.

«ОТДЫХАЛ НА ПЕНСИИ»

По словам сына погибшего бизнесмена, последние три года он наслаждался пенсией и отошел от управления брендом Sela. Этим сейчас занимается Эдуард.

- Папа отдыхал, посвящал время супруге, семье. Был пенсионером. Увлекся разведением грецких орехов. Он создавал морозостойкие сорта, потому что в Латвии все-таки погода не жаркая. Выращивал год за годом, экспериментировал, сам ухаживал, поливал, удобрял. Любил это дело всей душой, - вздыхает сын Бориса Остроброда.

Остроброд продал Sela в 2019 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тело предпринимателя перевезут в Израиль, где и пройдут похороны. В основном, вся семья Остроброда живет там. У него остались сын, дочь и пятеро внуков. Эдуард Остроброд не стал комментировать то, были ли у бизнесмена планы на развитие какого-либо нового дела и что будет с его наследством.

- Я не хотел бы об этом говорить. Лучше передайте слова благодарности за соболезнования его бывшим коллегам из Петербурга. И мы будем очень рады, если кто-то из них сможет прилететь в Израиль. Я думаю, у них есть контакты родственников для связи. Прощание состоится, скорее всего, 18 февраля, - закончил разговор Остроброд-младший.

СПРАВКА «КП»

Борису Остроброду был 65 лет. Компания Sela под его руководством появилась на свет в 1991 году в Петербурге. В бизнесе Остроброду активно помогал его двоюродный брат Аркадий Пекаревский. В 1998 годы им удалось открыть первый фирменный магазин одежды Sela в Петербурге. До этого момента братья просто поставляли вещи в разные городские универмаги. Летом 2019 года компанию продали Melon Fashion Group, владеющей такими сетями одежды как befree, Love Republic и Zarina. Стоимость крупной сделки так и не раскрыли. Выручку Sela отдельно тоже не называли.

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