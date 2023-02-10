Мощный снегопад идет в Санкт-Петербурге 10 февраля 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мощный снегопад начался в Санкт-Петербурге 10 февраля 2023 года. Только горожане привыкли к январской оттепели, как стихия снова приготовила сюрприз. Накануне спасатели МЧС предупреждали о том, что в Северную столицу нагрянет ветер с порывами до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах города и того сильнее. Но вот про снег в МЧС не упомянули. Да и синоптики умолчали о метели.

- Это даже не циклон, а барическая ложбина, которая идет севера от обширного циклона над Баренцевым морем. Но она очень активная, поэтому ветер будет настолько «серьезным». Стихия замолкнет только в ночи на субботу, - делился главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

А вот и настоящая зима в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СНЕГОПАД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Внезапный снегопад в Санкт-Петербурге начался примерно в полдень 10 февраля 2023 года. Проезжую часть и тротуары моментально занесло. Уборочная техника вновь с затруднениями справляется с расчисткой дорог. Но в городе еще «цветочки». Самая тяжелая ситуация сейчас на Финском заливе, откуда массово эвакуируют рыбаков.

На улицы вышла снегоуборочная техника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Выход на лед сейчас смертельно опасен. Из-за подъема уровня воды ледовый покров разрушается, - сообщили ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Из-за неблагоприятной погодной ситуации в Северной столице ввели оранжевый уровень опасности и закрыли дамбу. Это значит, что все спецслужбы переведены в максимальный режим готовности. Кроме этого не исключена вероятность стихийных бедствий. Но пока в городе и за его пределами все относительно спокойно, не считая несколько ДТП.

Из-за снегопада в городе плохая видимость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ФОТО И ВИДЕО СНЕГОПАДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Метель продлится в течение дня. По словам Александра Колесова, о количестве выпавших осадков пока говорить преждевременно.

Хоть для кого-то стихия - повод для радости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Снега еще хватит на весь вечер, а ветер в Санкт-Петербурге еще не самый сильный. Сильнее придет чуть позднее. Сейчас над акваторией Финского залива дует от 20 до 24 метров в секунду. Даже в Кронштадте 24 м/с. Так что пока ждем милостей от природы, - подытожил главный синоптик Санкт-Петербурга.

Снегопад продержится до ночи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Повышение уровня в Неве может быть очень высоким»: Главный синоптик предупредил об угрозе наводнения в Петербурге

Колесов: дамбу закроют из-за угрозы наводнения в Петербурге (подробности)

Вода прибывает: Что известно про угрозу наводнения в Петербурге

Дамбу полностью закрыли из-за угрозы наводнения в Петербурге (подробности)