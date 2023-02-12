«Ее сердце не билось 15 минут»: Косметолог из Петербурга рассказала, как ей удалось реанимировать утонувшую в бассейне трехлетнюю девочку

Косметолог Мария спасла трехлетнюю малышку, тонувшую в бассейне банного комплекса в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Появились новые подробности чудесного спасения трехлетней малышки, которая чуть не утонула в банном комплексе в Петербурге. Напомним, в пятницу, 10 февраля, девочка отдыхала там с родителями. В какой-то момент ее оставили без присмотра, и она нырнула в 1,5-метровый бассейн. Если бы не внимательные очевидцы, ребенка уже не было бы в живых. Spb.kp.ru нашла девушку, вытащившую малышку из воды.

- Я заметила, что девочка долгое время находится под водой головой вниз. Потом из-за подводных фонтанчиков ее закрутило, но она не выплывала, - вспоминает спасительница девочки, 22-летний косметолог Мария Пан. – Я ринулась ее доставить с криками о помощи. С моей мамой мы вытащили ее из бассейна. Я начала делать массаж сердца. А мама взялась за искусственное дыхание. У малышки совсем не билось сердце. Язык запал, а челюсть зажало. Мы реанимировали ее около пяти минут, пока на место не прибежал местный медик.

Трехлетняя девочка нырнула в бассейн без присмотра родителей. Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказала sbb.kp.ru Мария, врач в течение 10 минут пытался спасти девочку. Из-за поступления воздуха в легкие, ее рот в итоге открылся. В какой-то момент она задышала и откашлялась. Все вокруг радостно выдохнули.

- Девочка заплакала, а родителей рядом нет! Только чуть позже прибежала мать и отец. Непонятно, пьяные они были или нет. Как мы поняли, родители сидели в ресторане на втором этаже. Получается, что малютка ушла от них, спустилась на первый этаж и нырнула в бассейн. Самое странное, что у родителей не было никаких эмоций. Мы там плачем, рыдаем, а у них каменные выражения лица, будто бы ничего не произошло, - недоумевает спасительница ребенка.

Марии помогла мама Юлия (справа на фото). Фото: СОЦСЕТИ

Мария признается, что спасти девочку ей помогли курсы по реанимации, которые она проходила у себя на работе в больнице. Девушка не считает себя героем.

- Любой бы на нашем месте поступил бы также. Чужих детей не бывает, - считает девушка. – После спасения девочки мы поспешили уйти из бани. Только видели, как ее увозит скорая. Сейчас, конечно, приятно читать реакции людей в Сети, видеть добрые слова. Хорошо. Что у нас такие добрые люди.

Добавим, что девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя сутки ее состояние улучшилось, и ее перевели в обычное отделение. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

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