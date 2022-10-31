«Прожила в Сеуле меньше полугода»: Студентка из Петербурга, погибшая в давке на Хэллоуин, уехала в Корею по программе обмена

Дарья уехала в Сеул в августе Фото: СОЦСЕТИ

Еще одной россиянкой, погибшей во время смертельной давки в Сеуле в Хэллоуин 29 октября, оказалась 21-летняя петербурженка Дарья Твердохлеб. Девушка была одной из тех, кто пошел отмечать праздник на главную улицу города. Там собралось порядка 100 тысяч человек. Все шло хорошо, пока на празднество не приехал известный телеведущий. Толпа ринулась к нему, из-за чего люди стали задыхаться в жестокой давке. Скончалось более 150 человек. Рассказать о погибшей Дарье «КП-Петербург» согласились друзья семьи.

В давке погибли более 150 человек Фото: REUTERS

- Мы пока не знаем, нужна ли помощь родителям Даши, - рассказали «КП-Петербург» друзья семьи. - Мы звонили маме Дарьи вчера. Тяжело задавать им такие вопросы. Что там случилось, никто не знает. Даша ведь там жила одна, в Сеул поехала на учебу.

В Сеул Дарья поехала по обмену от СПбГУ. Из России она улетела в августе. В Корее девушка прожила меньше полугода. О своих планах пойти на праздник Даша никому не сообщала.

- Мы общались с ней в субботу в день трагедии. Но она не говорила, что пойдет на Хэллоуин, - признается близкая подруга Дарьи Кристина.

Толпа сжала людей, они начали задыхаться Фото: REUTERS

Сами родители Дарьи от общения со СМИ отказываются. Сейчас они занимаются возвращением тела дочери на родину.

Напомним, что трагедия произошла в узком переулке. Падение позади стоявших людей спровоцировало эффект домино. Люди стали валиться друг на друга из-за чего и произошла давка.

ОФИЦИАЛЬНО

- Дарья обучалась на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки». Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе. В рамках осеннего семестра 2022 года универсантка была 20 октября направлена на включенное обучение в Университет Сонгюнгван Республики Корея, - рассказали в СПбГУ.

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