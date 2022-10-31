Взбешенный Филипп Киркоров послал журналистку и расплакался во время выступления в Петербурге

Филиппа Киркорова поклонницы усыпали цветами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сливки российской эстрады собрались в БКЗ «Октябрьский» вечером 30 октября, чтобы поздравить концертный зал с 55-летним юбилеем. Тут и Филипп Киркоров, пустивший скупую мужскую слезу, и Лариса Долина, вышедшая на сцену в любимом «мини», и Елена Ваенга в привычном черном. Рассказываем, чем артисты удивили публику во время праздника.

Одной из первых на сцену вышла петербурженка Зара Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увидеть не одного, а целый комплект любимых артистов на одной сцене - редкость. Поздравить концертный зал приехали не только местные звезды, но одной из первых на сцене появилась петербурженка Зара. В черном платье с прозрачным корсетом, певица зажгла зал.

Дмитрий Харатьян выступил на юбилейном концерте одним из первых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следом за ней на сцену вышли суровые мужчины - Дмитрий Харатьян, Денис Майданов и Эдуард Хиль-младший.

Поздравил БКЗ и Денис Майданов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появился на сцене и энергичный Олег Газманов, сумевший не просто зарядить зрителей своими танцами, но и даже взмыть в воздух.

Газманов по-настоящему завел зал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершил первый блок всеми любимый, судя по количеству подаренных цветов, король эстрады Филипп Киркоров. В выборе наряда артист себе изменять не стал, но в этот раз обошлось без перьев и страз. На сцене Киркоров появился в черно-белом костюме с массивными блестящими украшениями. Он, кстати, неожиданно растрогался. Рассказав публике о повышенной в последнее время сентиментальности, артист даже прослезился.

Знаменитый артист на смог сдержать слез Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Хочу запечатлеть и оставить на память себе лично эти удивительные минуты юбилея потрясающего зала, с которым я ровесник. Так получилось, что мы оба родились в 1967 году. Но я чуть постарше – я апрельский, а «Октябрьский» - октябрьский, - пошутил во время концерта Киркоров. - Я не имел права сегодня не приехать к вам и не отметить этот праздник. Это большая честь отдать дань залу.

Артист со сцены поздравил концертный зал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На этом эмоциональность артиста не закончилась. Уже после выступления во время интервью за кулисами артист неожиданно послал журналистку, задавшую вопрос о том, как певец собирает коллекцию из меню ресторанов.

- Вы их тырите? - спросила журналистка. После чего и последовало резкое высказывание от взбешенного короля эстрады.

Наташа Королева в этот раз появилась на сцене без сопровождения флагов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А в это время во второй части программы зрителей развлекала Наташа Королева. В этот раз артистка отказалась от каких-либо компрометирующих флагов, которые так активно обсуждались после ее двух последних концертов.

Лариса Долина в очередной раз предстала в "мини" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сдержанном образе предстала перед публикой и Лариса Долина, хоть и выбрала блестящее платье с длиной «мини». Неизменной осталась Елена Ваенга, которая завершала праздничную программу. Черное платье в пол для себя и блестящее для подтанцовки.

Елена Ваенга предстала перед зрителями в привычном черном Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но зрители пришли не за изысканными нарядами, а за любимыми композициями. Насладившись ими вдоволь, они и поздравили «Октябрьский» с юбилеем.

Закрывала большой праздничный концерт Елена Ваенга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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