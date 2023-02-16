«Хоть бы деньги за билет вернули»: Поклонница психолога Сатьи, получившая от него сумкой по голове, отказалась принимать извинения

Пострадавшая от психолога Сатьи женщина не принимает его извинения. Фото: СОЦСЕТИ

Просьба закрыть рот и сильный удар сумкой по голове – явно не такую психологическую поддержку хотела получить кондитер Светлана (имя изменено. - Прим.ред.) из Великого Новгорода, когда отправилась вместе с мужем на лекцию гуру семейных отношений Сатьи даса (Сергея Яковлева). На выступлении психолога 12 февраля Светлана была так воодушевлена, что вступила с Сатьей в спор, но в итоге получила «ударную психотерапию». Другие зрители из зала рассказали spb.kp.ru, что женщина без причины выкрикивала разные вопросы Сатье, мешая мероприятию, а потом устроила истерику и заплакала.

- Отвечай на мои вопросы! Если кому-то что-то не нравится, выйдете из зала, я сама решаю свою жизнь, - возмущалась Светлана.

Все это время за ситуацией наблюдал застенчивый муж Светланы. Как только началась перепалка его жены с Сатьей, Валерий отсел от нее и попытался отшучиваться с соседнего кресла. Так мужчина назвал ее прилюдно инфоцыганкой (блогером, который пустословит и учит других жизни. – Прим.ред.), но это не помогло. Светлана не успокаивалась. Выводить женщину из зала пришлось силой. Спустя три дня Сатья впервые прокомментировал инцидент и признал, что был не прав. По словам блогера-миллионника, у него накопилась усталость, и он переживал за других слушателей.

Муж закрыл страницы Светланы в соцсетях, чтобы ей не писали гадости. Фото: СОЦСЕТИ

- В течение двух часов женщина пыталась сорвать лекцию. Не помогали никакие средства успокоения. Градус повышался, и произошло то, что произошло. Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения, - написал «нескучный семейный психолог» в своей группе во «Вконтакте».

Все это время семья пострадавших держала глухую оборону от СМИ. Однако spb.kp.ru смогла убедить мужа Светланы прокомментировать происшествие.

Сатья сначала пытался уговорить женщину замолчать, но в итоге вспылил. Фото: СОЦСЕТИ

- Когда Света захочет, она сама выйдет на связь. Она - жертва ситуации, но почему-то весь негатив вылился на нее. Ей постоянно писали хейтеры в соцсетях. Я забрал у нее телефон и закрыл странички в соцсетях. Слов поддержки очень мало, - сетует Валерий.

Что касается извинений Сатьи, то семья Светланы их не принимает.

- Он написал неправду, - уверен муж пострадавшей. - Конфликт длился 5-7 минут, после чего мы вышли. Никак не два часа. Все выступление ему никто не портил. Извинения его слишком общие, это пиар-ход. Со мной и Светой лично никто не связывался. Позвонили бы и исчерпали бы конфликт. Решили бы вопрос мирно. Хотя бы вернули бы нам деньги за билеты! Более того, меня и супругу ограничили в правах оставлять комментарии под извинениями Сатьи (запрет действует на всех пользователей. – Прим.ред.). Это оскорбительно. Он переврал факты. Извинения «на отвали» мы не принимаем.

Светлана оставила загадочное послание в Сети. Люди начали думать, что она тяжело болеет. Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые СМИ распространяют информацию о том, что Светлана якобы болеет раком. Так пресса объясняет странные публикации женщины незадолго до лекции, где она жалуется, что боится не дожить до 2 августа 2023 года. Сама Светлана никак это не объясняла.

- У нее нет опухоли мозга, не пишите бред, - отрезал Валерий. – Это абсолютная ложь. Недавно Свете делали МРТ, никаких отклонений не выявили. Почему она писала, что боится не дожить до осени? Не знаю, женские предчувствия какие-то.

Добавим, что пара так и не признается, будут ли они писать заявление в полицию на известного психолога. Сам Сатья в продолжении той самой лекции в Новгороде пошутил, что еще чуть-чуть и «дошло бы до смертоубийства».

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