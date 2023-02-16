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16 февраля 2023 11:24

«Хоть бы деньги за билет вернули»: Поклонница психолога Сатьи, получившая от него сумкой по голове, отказалась принимать извинения

Кондитер из Новгорода отказалась принимать извинения от ударившего ее по голове психолога Сатьи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Пострадавшая от психолога Сатьи женщина не принимает его извинения. Фото: СОЦСЕТИ

Пострадавшая от психолога Сатьи женщина не принимает его извинения. Фото: СОЦСЕТИ

Просьба закрыть рот и сильный удар сумкой по голове – явно не такую психологическую поддержку хотела получить кондитер Светлана (имя изменено. - Прим.ред.) из Великого Новгорода, когда отправилась вместе с мужем на лекцию гуру семейных отношений Сатьи даса (Сергея Яковлева). На выступлении психолога 12 февраля Светлана была так воодушевлена, что вступила с Сатьей в спор, но в итоге получила «ударную психотерапию». Другие зрители из зала рассказали spb.kp.ru, что женщина без причины выкрикивала разные вопросы Сатье, мешая мероприятию, а потом устроила истерику и заплакала.

- Отвечай на мои вопросы! Если кому-то что-то не нравится, выйдете из зала, я сама решаю свою жизнь, - возмущалась Светлана.

Все это время за ситуацией наблюдал застенчивый муж Светланы. Как только началась перепалка его жены с Сатьей, Валерий отсел от нее и попытался отшучиваться с соседнего кресла. Так мужчина назвал ее прилюдно инфоцыганкой (блогером, который пустословит и учит других жизни. – Прим.ред.), но это не помогло. Светлана не успокаивалась. Выводить женщину из зала пришлось силой. Спустя три дня Сатья впервые прокомментировал инцидент и признал, что был не прав. По словам блогера-миллионника, у него накопилась усталость, и он переживал за других слушателей.

Муж закрыл страницы Светланы в соцсетях, чтобы ей не писали гадости. Фото: СОЦСЕТИ

Муж закрыл страницы Светланы в соцсетях, чтобы ей не писали гадости. Фото: СОЦСЕТИ

- В течение двух часов женщина пыталась сорвать лекцию. Не помогали никакие средства успокоения. Градус повышался, и произошло то, что произошло. Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения, - написал «нескучный семейный психолог» в своей группе во «Вконтакте».

Все это время семья пострадавших держала глухую оборону от СМИ. Однако spb.kp.ru смогла убедить мужа Светланы прокомментировать происшествие.

Сатья сначала пытался уговорить женщину замолчать, но в итоге вспылил. Фото: СОЦСЕТИ

Сатья сначала пытался уговорить женщину замолчать, но в итоге вспылил. Фото: СОЦСЕТИ

- Когда Света захочет, она сама выйдет на связь. Она - жертва ситуации, но почему-то весь негатив вылился на нее. Ей постоянно писали хейтеры в соцсетях. Я забрал у нее телефон и закрыл странички в соцсетях. Слов поддержки очень мало, - сетует Валерий.

Что касается извинений Сатьи, то семья Светланы их не принимает.

- Он написал неправду, - уверен муж пострадавшей. - Конфликт длился 5-7 минут, после чего мы вышли. Никак не два часа. Все выступление ему никто не портил. Извинения его слишком общие, это пиар-ход. Со мной и Светой лично никто не связывался. Позвонили бы и исчерпали бы конфликт. Решили бы вопрос мирно. Хотя бы вернули бы нам деньги за билеты! Более того, меня и супругу ограничили в правах оставлять комментарии под извинениями Сатьи (запрет действует на всех пользователей. – Прим.ред.). Это оскорбительно. Он переврал факты. Извинения «на отвали» мы не принимаем.

Светлана оставила загадочное послание в Сети. Люди начали думать, что она тяжело болеет. Фото: СОЦСЕТИ

Светлана оставила загадочное послание в Сети. Люди начали думать, что она тяжело болеет. Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые СМИ распространяют информацию о том, что Светлана якобы болеет раком. Так пресса объясняет странные публикации женщины незадолго до лекции, где она жалуется, что боится не дожить до 2 августа 2023 года. Сама Светлана никак это не объясняла.

- У нее нет опухоли мозга, не пишите бред, - отрезал Валерий. – Это абсолютная ложь. Недавно Свете делали МРТ, никаких отклонений не выявили. Почему она писала, что боится не дожить до осени? Не знаю, женские предчувствия какие-то.

Добавим, что пара так и не признается, будут ли они писать заявление в полицию на известного психолога. Сам Сатья в продолжении той самой лекции в Новгороде пошутил, что еще чуть-чуть и «дошло бы до смертоубийства».

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