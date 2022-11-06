Герои и роковая халатность: Как и почему выстрел в ночном клубе «Полигон» обернулся страшным пожаром и гибелью 13 человек

Собрали все, что известно о пожаре в костромском клубе "Полигон". Фото: ГУ МЧС России по Костромской области

Глубокая ночь 5 ноября. В клубе «Полигон» в Костроме - самый разгар веселья. Внутри человек 250. И тут начинается драка. Один из гостей выпускает в потолок ракетницу, и начинается пожар. Сценарий почти тот же, что 5 декабря 2009 года в Перми, где в клубе «Хромая лошадь» погибли 158 человек, 78 пострадали. Огонь, паника, а эвакуационные выходы заблокированы.

ЗЛАЧНОЕ МЕСТО, КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДРАКИ

«Полигон» - одно из популярных заведений Костромы. Появилось оно более 10 лет назад. Одна часть здания работает днем, как столовая, другая открывается по вечерам. Местные говорят, полиция в заведение приезжала регулярно.

Выгорели 3,5 тысячи "квадратов" клуба. Фото: ГУ МЧС России по Костромской области

- Злачное место. Народ там быдловатый, много пьяных. Драки - чуть ли не каждый вечер, - рассказывает жительница соседнего с клубом дома Ольга Пушкарева.

Пожар начался молниеносно. В 2:37 спасателям поступил вызов, а уже через четыре минуты пламя охватило все помещение в 3,5 тысячи квадратных метров. Люди пытались прорваться в одну дверь. Персонал не додумался открыть запасной выход.

В одном из помещений клуба произошла драка, во время которой выстрелили из ракетницы. Фото: ГУ МЧС России по Костромской области

- Народ выбивал стекла, кричал. Там выход сделан через огромный турникет. Вообще странно, что смогли вывести столько людей через него, - объясняет очевидец Никита. По данным МЧС Костромской области, в 4:23 часа пожар был локализован.

ПОСЕТИТЕЛЬ ВЫВЕЛ НА УЛИЦУ 200 ЧЕЛОВЕК

В пожаре погибли 13 человек, еще пять обратились за помощью к медикам. Но жертв могло быть больше, если бы не поступок одного из посетителей. Когда началась драка, после которой случился пожар, 40-летний Андрей Кузьмин пошел покурить. Там мужчина и обратил внимание на пожарную лестницу. А когда народ повалил с танцпола к главному выходу и началась давка, Андрей вспомнил о ней.

Андрей Кузьмин спас около 200 человек, выбив запасной выход. Сам он считает себя везунчиком. Фото: СОЦСЕТИ

- Сын подбежал туда. За ним - народ. Там была металлическая дверь. Большая, тяжелая. Андрей успокоил всех: «Девочки, не кричите, все хорошо. Сейчас разберемся». И как начал эту дверь долбать! Минуту выбивал. В итоге у него получилось. Сын всех сориентировал и вывел, - пояснила мама Андрея.

Андрею удалось вывести на улицу чуть ли не 200 человек.

ВЫСТРЕЛИЛ ИЗ РАКЕТНИЦЫ И СБЕЖАЛ

Как позже будет установлено, человек, который применил «Сигнал охотника» («Спецустройство, представляющее собой рукоятку, способную выстреливать пиротехнические патроны либо сигнальные ракеты) в закрытом помещении и сразу же дал деру - 23-летний Станислав Ионкин, уроженец города Асбест Свердловской области. Его задержали в тот же день.

Подозреваемый в пуске ракетницы Станислав Ионкин был военнослужащим. Фото: СОЦСЕТИ

- Стой, мужики, не бейте. Не виноват я. Мужики, не крутите. Я сдамся! – успел прокричать Станислав до того, как его скрутили.

Известно, что в Костроме Станислав служил по контракту. У него есть жена и двое маленьких детей. Друзья по школе характеризуют его как доброго и отзывчивого парня, не способного ввязаться в драку. Мать и жена отказались общаться с «КП», однако родитель все же коротко заступилась за сына.

- Он хороший парень и самый лучший сын на свете, больше ничего не скажу, - заявила Ольга Ионкина.

Правда, уже на допросе в СК 23-летний военнослужащий больше не оправдывал себя.

- Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном, - сказали в правоохранительных органах.

Депутат Госдумы от Костромской области Ихтияр Мирзоев является гендиректором ООО "Полигон". Фото: er.ru

КАФЕ ДЕПУТАТА

«Полигон» принадлежит бизнесмену Ихтияру Мирзоеву, основателю популярного в Костроме места для детского и семейного отдыха - «Парка на Никитской», который находится через дорогу от сгоревшего клуба. Мирзоев также является депутатом Костромской областной Думы. Он уже пообещал оказать помощь всем пострадавшим в своем заведении.

- Я дал указание своим сотрудникам оказывать содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. В том числе финансовую, - прокомментировал Мирзоев.

Сейчас в трагедии разбираются следователи, заведено два уголовных дела: «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и по статье о ненадлежащем оказании услуг. Как оказалось, ночной клуб не проверяли на пожарную безопасность последние три года. Все из-за того, что собственник схитрил при оформлении объекта.

- Индивидуальный предприниматель отнес клуб «Полигон» к малому бизнесу. Поэтому МЧС не проводило там проверки. Кроме этого арендатор ООО «Полигон» в 2019-м году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно, - пояснили в пресс-службе МЧС России.

СРЕДИ ПОГИБШИХ – МЕСТНАЯ ЗВЕЗДА И СЕМЬЯ

МЧС подтвердило смерть 13 человек в пожаре и травмы шестерых постеителей. Одним из погибших оказался известный в городе 35-летний диджей Иван Шкалов, которого знали под псевдонимом Dj Aster. У него остались двое детей. Сейчас отец мужчины собирает деньги на его похороны. Близкая подруга диджея Наталья рассказала, что Иван всю жизнь был добрым и отзывчивым, таким и остался до самых последних минут жизни.

Dj Aster до последнего помогал людям эвакуироваться, но погиб сам. Фото: СОЦСЕТИ

- Он никогда и никому не отказывал. Его музыку любили ставить во всех самых лучших клубах Костромы. Всех смешил, если кто-то не в духе, таких людей редко встретишь, – сказала подруга Ивана. – Как мне известно, Ваня до последнего помогал эвакуировать людей из пожара в «Полигоне». В итоге сам наглотался дыма...

Серди погибших в клубе была семья Зачиналовых – Юрий и Надежда. Как призналась коллега женщины Наталья, муж и жена пошли в клуб отдохнуть и весело встретить ноябрьские праздники.

- Взяли с собой сестру Любовь. Она в итоге тоже погибла там вместе с ними. У Юрия и Надежды осталась маленькая дочка. Возможно, она останется с бабушкой и дедушкой, - говорит коллега погибшей матери.

Муж и жена Юрий и Надежда Зачиналовы погибли в жутком пожаре. Фото: СОЦСЕТИ

Похороны почти всех погибших пройдут в городе в понедельник, 7 ноября, за счет администрации.

ПЕРВЫЙ АРЕСТ

Тем временем суд Костромы начал избирать меру пресечения обвиняемым по громкому делу. Сначала на два месяца арестовали организатора работы клуба – Наталью Беленогову, которая является директором компании «Империя». По статье об оказании небезопасных услуг ей грозит до 10 лет колонии. По ее словам, она была на месте ЧП и якобы сама включила пожарную сигнализацию и помогала эвакуироваться пострадавшим.

- Директор клуба в нарушение требований законодательства не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности, - считают в СУ СК РФ по Костромской области.

Директор ночного клуба закрывала лицо от журналистов на суде. Ее арестовали на два месяца. Фото: СУ СК РФ по Костромской области

Далее суд приступит к избранию меру Станиславу Ионкину. Пока что он находится в статусе подозреваемого.

- Мужчина использовал пиротехническое средство в клубе. Это, предварительно, привело к возгоранию, - уверены в СК.

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