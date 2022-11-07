«Сильно пил и жил на одну пенсию с мамой»: Как умирал и что стало причиной смерти создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

Сергей Кузнецов на прощании с Юрием Шатуновым в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Оренбурге в возрасте 58 лет умер создатель "Ласкового мая", автор хита "Белые розы" Сергей Кузнецов. Он работал музыкальным руководителем в детском доме, где рос Юрий Шатунов и другие участники золотого состава группы. Позже в их коллективе случился разлад, Кузнецов поссорился с Андреем Разиным и покинул проект, а все права на "Ласковый май" перешли Разину. Сам Кузнецов пытался развивать другой проект - "Мама", в котором пел еще один солист "Ласкового мая" Александр Прико. Но успеха они уже добиться не смогли. О том, как жил в последние годы и как умер Сергей Кузнецов, "КП-Петербург" рассказал его близкий друг.

- Причиной смерти стала пьянка, - поделился с "КП-Петербург" певец и композитор Григорий Герасимов. - Цирроз печени. Но это я так думаю, точной информации еще нет. Сережа ведь всю жизнь пил. Он талант был, не от мира сего. А талантливые люди, как правило, сильно пьют. Да и вы бы не пили, если бы были автором всех хитов, но жили бы непонятно где, были никем? Любой бы тут запил. Хиты "Ласкового мая" деньги ему не приносили. До 2000-х годов только, а потом Разин забрал себе все права. Поэтому Кузнецов изредка зарабатывал на концертах и жил на пенсию по инвалидности. Но мы ему помогали деньгами.

Кузнецов и другой участник группы Саша Прико Фото: СОЦСЕТИ

Последние годы своей жизни Кузнецов жил со своей пожилой матерью.

- Ей уже 90 лет, не знаю, сможет ли она пережить это, - вздыхает Григорий. - Сережа за ней один ухаживал, хотя у него есть сын от первого брака. Я, правда, его не видел и не знаю, видел ли Сережа. Он не любил на этот вопрос отвечать.

В последний раз друзья разговаривали по телефону за два дня до смерти Сергея - 5 ноября. В тот день у Кузнецова был творческий вечер в Оренбурге.

- Сережа никогда ни на что жаловался. Про здоровье тоже в тот день ничего не говорил, - отмечает Герасимов. - Он звал меня к себе в гости. Планы на будущее строил. Его последний проект - певец Семен Розов - парень 15-16 лет, молодой совсем. Сережа ему песни писал.

Похороны и прощание с Сергеем Кузнецовым пройдут в Оренбурге.

"Ласковый май" распался на две группы Фото: СОЦСЕТИ

КАК ЭТО БЫЛО

"Белые розы" поначалу никто не оценил

Песню "Белые розы" Сергей Кузнецов написал, когда был в интернате. Он позвонил одному из участников "Ласкового мая" Саше Прико, чтобы похвастаться, но тот не оценил композицию.

- Кузнецов включил Саше песню, тот ее послушал а потом сказал: «Мне вообще не понравилась песня, не понял, о чем она!» Кузнецов тогда говорит: «Ты ничего не понимаешь, это будет хит!», - делилась вдова Прико Елена.

Кузнецов звал с собой Шатунова, когда уходил из группы Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

Почему Кузнецов ушел из группы "Ласковый май"?

- Кузнецов и Разин поссорились, когда не смогли поделить, кто из них главный в группе, - объясняет Григорий Герасимов. – К слову, Кузнецов звал с собой и Шатунова, но тот остался с Разиным. Тогда Кузнецов создал группу "Мама" и писал песни для Прико. Именно Прико спел первым «Розовый вечер», «Все кончено», «Брошенный пес», «Взрослые», «Рано ушедшая осень». Все это было на студии Юрия Чернавского. Разин был хорошо с ним знаком. И в итоге Разин потом приезжал на эту студию с Шатуновым, и Юра перепевал все эти песни. Закон об авторских правах, конечно, работал в то время плохо. И вся слава досталась Юре, а не Прико.

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