Жители Адмиралтейского района попросили Смольный изменить правила платной парковки

Петербуржцы просят изменить правила платной парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Адмиралтейского района попросили Смольный изменить правила работы новой зоны платной парковки, которая 1 ноября расширилась еще на 153 улицы и покрыла собой весь район. Обращение к главе комитета по транспорту от имени автомобилистов муниципалитета «Коломна» направил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

- После введения платной парковки в районе выявились серьезные проблемы. Уже поступили сотни обращений. Написал в комитет по транспорту, жду реакции. Стремление собрать побольше денег не должно быть главной и единственной целью системы, - написал Вишневский в своем телеграм-канале.

По словам депутата, жителей района предлагают ввести льготные разрешения на парковку у школ и детсадов для родителей детей. Взрослые не всегда успевают отвести ребенка в садик, а присутствие на собрании занимает гораздо больше времени, чем бесплатные 15 минут стоянки.

Также льготную парковку просят разрешить у поликлиник при наличии талончика к врачу. Предлагается отменить плату за стоянку, по выходным и праздничными дням, когда к людям в гости приезжают друзья или родственники.

Нужен механизм по предварительному оформлению парковочного разрешения для резидентов, то есть местных жителей. Он нужен при смене автомобиля, ведь в базе остаются старые данные.

И главное: распространить действие парковочных разрешений на весь адмиралтейский район, а не как сейчас, только по зонам, которые совпадают с границами муниципалитетов.