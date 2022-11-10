Новогоднего фейерверка в Петербурге не будет

Фейерверк на Новый год все же отменили. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург и в этом году обойдется без новогоднего фейерверка. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) заявил вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, продолжится традиция, которая сложилась в последние годы.

- В этом году частично отменены новогодние торжества. Что касается фейерверка, в прошлые годы его не было по другим причинам (из-за пандемии коронавируса - прим.ред.). Не будет и в этом году, так что особенного не произошло, - отметил Пиотровский.

Под сокращение, как говорили раньше, попал и концерт на Дворцовой площади. Но останется рождественская ярмарка на Манежной площади, живая елка на Дворцовой. Зато в новогоднем городке у главной площади Северной столицы появится катальная горка, ее установят на Певческом мосту.

Украшать город к Новому году и Рождеству будут теми украшениями, которые остались с прошлого праздника. Никаких трат на новые шары и гирлянды не запланировано.

- Никаких украшений в этом году мы не будем покупать, - отметил Пиотровский.

Сэкономленные деньги пойдут на социальные нужны, в том числ помощь семьям мобилизованных горожан.

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