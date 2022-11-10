Стало известно, как будет выглядеть новый аэропорт «Левашово» под Петербургом

Так будет выглядеть терминал аэропорта "Левашово". Фото: Ingmar Architects / vk.com/archbiennalespb

Эскизы проекта внешнего вида нового пассажирского аэропорта в Левашово опубликовали организаторы VIII биеннале «Архитектура Петербурга». Участником мероприятия станет петербургская архитектурная мастерская Ingmar Architect, которая разработала проект аэродномного комплекса.

- «Левашово» будет использоваться для обслуживания бизнес-авиации, гражданской и военной авиации. Мощности будущего аэропорта позволят это осуществить, - отмечают инвесторы проекта.

Аэропорт сможет принимать гражданские и военные самолеты. Фото: Ingmar Architects / vk.com/archbiennalespb

Реконструкцией объекта занимается Министерство обороны, так как аэродром «Левашово» изначально был создан в 1937 году именно как место базирования военных самолетов.

Однако в 2021 году Минобороны заключило инвестсоглашение о реконструкции воздушной гавани. Сейчас в Левашово идут подготовительные работы, а основная стройка начнется в 2023 году. Изначально предполагалось ввести объект в строй к лету 2023-го.

Строительство планировалось завершить в 2023 году.

Кроме пассажирских терминалов и взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать тяжелые «Боинги», на территории аэродрома возведут два ангарных комплекса, места для стоянки и обслуживания самолетов и вертолетов, административные и технические здания. Проектом предполагается строительство отдельного выезда на КАД.