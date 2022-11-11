Концепцию единой квитанции за услуги ЖКХ обсудят в ЗакСе Петербурга

Новые квитанции начнут присылать в 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2023 жители Петербурга начнут получать единую квитанцию услуги ЖКХ. В нее включат все платежи: от банальной квартплаты до электричества, газа, вывоза мусора и прочего. Обсуждать «концепцию» единой квитанции в ближайшее время будут в Законодательном собрании.

- На заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды 14 ноября депутаты обсудят концепцию единого платежного документа за услуги ЖКХ, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Напомним, что в сентябре 2022 года Жилищный комитет, который выступил инициатором перехода на единую платежку, объявил о создании Единого расчетного центра (ЕИРЦ) Санкт-Петербурга и даже показал макет квитанции.

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Она оказалась не слишком понятной, поэтому инициатива вызвала вопросы. В том числе со стороны поставщиков услуг. Сейчас депутаты должны собраться и обсудить, доработан ли механизм формирования квитанции, или еще надо повременить с ее вводом.

На комиссии выступят представители Жилищного комитета, «Петроэлектросбыта», «ВЦКП «Жилищное хозяйство» (оно присылает розовые квитанции), ГУП «ТЭК СПб», теплосети и Фонда капремонта.

Главное, что должны выяснить члены комиссии, станет ли петербуржцам проще платить по одной квитанции, или оставить все как есть.