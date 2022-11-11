«Мы тебя добьем»: Российскому солдату, отбросившему скинутую на него с дрона гранату ВСУ, стали угрожать украинцы

Кирилла сравнивают с Данилой Багровым Фото: СОЦСЕТИ

Российский солдат, трижды отбившийся от сброшенных с дрона гранат ВСУ, стал практически национальным героем. По версии властей Ленобласти, на кадрах, облетевших все соцсети, запечатлен пехотинец Алексей из 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района. Про героя известно, что он выжил и продолжает служить в зоне спецоперации на Украине. Сам он пока на связь не выходит. Однако "КП-Петербург" нашла бойца, который был в той же бригаде и попал в похожую ситуацию. Кирилл рассказал, что откинуть брошенную с дрона в окоп гранату за мгновение до взрыва ему помогли адреналин, страх и удача.

После публикации "КП" Кирилл стал известен на всю страну. Его страницу в соцсетях завалили восторженными отзывами. А писатель Захар Прилепин сравнил его с Данилой Багровым из фильма "Брат". Боец рассказал "КП-Петербург", как относится к свалившейся на него славе и как за пару дней изменилась его жизнь.

Военнослужащий получил ранение руки

- От украинцев угрозы были, но не очень много. Диванные критики. Пишут, что не добили, что ждут меня. Но на это я не обращаю внимания, - признался "КП-Петербург" Кирилл. - Я личные сообщения закрыл, пишут мне только на стене. Большая часть людей гордятся и хвалят. На улице уже узнают. Видел, что Захар Прилепин сравнил меня с Данилой Багровым. Но внешне я на него не похож. Возможно, внутренне. У меня такая же простота, да и за славой я тоже не гонюсь.

О подвиге героя теперь узнали все его родные и друзья. Кирилл признается, что смущается этого.

- Родственники гордятся, все в округе уже знают о случившемся, - делится Кирилл. - Учителя пишут, что я не зря учился. А вот моя девушка ничего мне не сказала, но в ее глазах восторг. Журналисты предлагают интервью, но я не хочу его давать.

Боец получил ранение руки

Осколок от гранаты попал Кириллу в руку, он получил контузию. Поэтому его отправили на лечение домой. Сейчас он думает, чем займется дальше.

- У меня есть мечта открыть секцию по подготовке к армии. Но для этого нужно здание оборудование, средства, - делится Кирилл. - Рука пока еще болит, но шрамы у меня незначительные.

Боец получил травму руки Фото: предоставлено героем публикации

К слову, боец видел и пародию на ролик из окопа, которую снял блогер Некоглай. Горе-шутник выпустил видео, как он, лежа на ковре в квартире, якобы отбивается от падающих на него гранат. За это суд решил депортировать Некоглая из России в его родную Молдавию.

- Думаю, Некоглай будет долго это помнить. Но мне кажется, что он высмеивал не солдата, а скорее тех, кто пытался его убить. Просто он не в той манере все преподнес, - рассуждает герой.

Сейчас Кириллу уже сняли повязку с руки. Один из пальцев на руке остался сильно искривлен. Но боец уверяет, что его это не сильно беспокоит.

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