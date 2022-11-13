«Дает лапу, скулит и дрожит»: Хозяйка выбросила собаку на Канонерском острове, и теперь она ездит в автобусах и ищет путь домой

Собаке-путешественнице ищут новых хозяев в Петербурге. Фото: vk.com/kanonerskiy_ostrov

Душераздирающую историю рассказали зоозащитники с Канонерского острова Петербурга. Им на глаза попалась женщина, которая волокла свою собаку по земле, отвезла ее подальше от дома и выбросила. Уже несколько дней животное встречают в разных автобусах – оказывается, песик пытается вернуться домой на Двинскую улицу. Один раз у собаки это даже получилось, как рассказывает волонтер Елена в группе «Канонерский остров» во «Вконтакте». Вот только хозяйка не открыла дверь питомцу, и та снова побрела на улицу.

Ласковую девочку часто видят в автобусах. Фото: vk.com/kanonerskiy_ostrov

- Собака обнюхивает каждого прохожего, ищет хозяина. Ее видят в общественном транспорте. Один раз вытащили из-под машины, скулила и дрожала. По словам соседей горе-семейки, животное там бьют и не кормят. Это девочка, очень ласковая, добрая и лапу дает, - делятся жители района.

10 ноября неравнодушные петербуржцы наткнулись на брошенную собаку и даже приютили ее на ночь. Но малютка сбежала на утро во время выгула. Вот уже два дня ее нигде не видели, хотя зоозащитники продолжают обходить район. Хозяйка тем временем держит оборону в квартире и молчит.

Собака любит людей, но при удобном случае сбегает, чтобы вновь попытаться вернуться к горе-хозяйке. Фото: vk.com/kanonerskiy_ostrov

- Дверь в квартиру не открывают, свет в окнах горит, за дверью слышна жизнь. На домофон и стук в дверь не реагируют, собака не лает, – рассказывает волонтер Елена Цыганкова. – Соседи говорят, что с собакой гуляют крайне редко. Она уже не единожды бегала по Двинской улице. Когда возвращали домой, дама была не сильно рада, была недовольной.

Волонтеры опубликовали фотографии собаки в соцсетях с надеждой, что кто-нибудь узнает ее на улице и отзвонится. Телефон ответственного за поиск собаки можно найти по ссылке в объявлении во «Вконтакте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возвращение блудного Кеши. Приставы вернули 88-летней хозяйке собаку, которую почти год не отдавала ее подруга

Бабушки-подружки поругались из-за пса Кеши и целый год пытались решить, с кем он будет жить (подробности)

Под Петербургом собака застрелила охотника

Сейчас следователи разбираются, каким образом пес смог нажать на спусковой крючок (подробности)

Зверски избитую маленькую собаку нашли в подземном мусорном баке под Петербургом

Очевидцы предполагают, что животное выбросили в мусоропровод (подробности)