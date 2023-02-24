Мать Талькова-младшего отреагировала на задержание сына с наркотиками

Сына известного музыканта несколько раз лишали прав за пьяную езду.Фото: vk.com/talkoff

В Сети появилась информация о задержании полицией в Москве Талькова-младшего. Сотрудники столичной ГИБДД 24 февраля остановили «Мерседес», в котором находился артист. На вопрос правоохранителей о наличии запрещенных веществ в машине, сын легендарного российского музыканта ответил: «У меня в кармане гашиш».

После этого 41-летний Игорь Тальков-младший начал размахивать пакетиком с веществом зелено-коричневого цвета, материться на полицейских и агрессивно себя вести. Его вместе с супругой отвезли в отделение, а содержимое пакетов отправили на экспертизу. В течение дня spb.kp.ru пыталась дозвониться до певца, но он не подходил к телефону. Зато трубку взяла его мать Татьяна Талькова.

- Я не буду это никак комментировать. Даже не звоните мне больше, - строго ответила вдова Игоря Талькова. На своих страницах в социальных сетях певец также не оставил никаких комментариев. Но вечером 23 февраля он приглашал поклонников посетить его концерт в одном из клубов Москве.

Это задержание Талькова-младшего далеко не первое. Он уже попадал в поле зрение полиции в Москве. В 2016-ом году его лишили водительских прав, еще спустя два года на него завели уголовное дело за пьяную езду. А в 2019-ом году его лишили водительского удосторения опять же за нетрезвое лихачество на дороге.

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