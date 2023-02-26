«Проблема в вашей коляске»: Инвалида-спортсмена жестко выставили из СПА-зоны в отеле Петербурга

Инвалида-колясочника не пустили в бассейн в отеле в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Известный спортсмен-колясочник Владимир Петров столкнулся с нетолерантным отношением к себе в одном из СПА-отелей Петербурга. Инвалиду из города Дно Псковской области запретили проехать в зону бассейна на коляске, толком и не объяснив, какое правило он нарушает. Мужчина хотел пройти в СПА вместе с женой и семилетним сыном. Он оплатил услугу, но так и не попал внутрь.

- За 20 лет жизни в коляске я не встречал такого отношения. Я в 19 лет я сломал позвоночник, упав с четвертого этажа при замене окна. Но смог жить дальше. Занимаюсь вейкбордом (экстремальный вид спорта на воде – Прим.ред.), помогаю другим инвалидам подтянуться к спорту. И везде встречаю добрых и открытых людей, только помощь. Я был в других бассейнах и СПА, спокойно отдыхал. А тут как со стеной общался, - сетует Владимир в разговоре с spb.kp.ru.

Владимир - вейкбордист со стажем. Фото: СОЦСЕТИ

Дискуссия администратора СПА и 39-летнего мужчины длилась около получаса. Почти весь разговор супруга Владимира записала на камеру смартфона. Сотрудник отела заявляла, что не может пустить спортсмена на коляске из-за того, что аквазона – место повышенной опасности, где нельзя делать преграды для перемещения других людей. Кроме этого администратор думала, что коляска грязная и все запачкает в районе бассейна и саун.

- Да я готов был перелезть через этот турникет! – возмущается Владимир. - Самое обидное, что мой сын все это видел. В свои 7 лет он задается правильным вопросом: «Пап, ты же обычный человек, почему тебя не пускают? Везде же пускали». Администратор прямым текстом говорила, что у нее есть указание от руководства выставить меня: «Вся проблема в том, что вы на коляске». Я ей ответил, что ее сделают крайней после разбирательства, но она только развела руками.

Мужчина сетует, что впервые в жизни видит такое отношение к инвалидам. Фото: СОЦСЕТИ

В итоге Владимир устал спорить и отпустил жену и ребенка отдыхать, а сам остался ждать их. Из СПА-отеля они выселились в тот же день. Пока семья не уехала в родной Псков, с Владимиром успели поговорить сотрудники городского управления Следственного комитета.

- Вызвали для дачи объяснения. Как и предполагали, руководство отеля всю вину скидывает на администратора. Со мной связалась главный администратор, предлагала загладить вину и извинялась. Вернули на карту 1 500 рублей за неиспользование мною посещения СПА, но от предложенных скидок и подарков я отказался. Администратор, конечно, плохо и глупо выкручивалась из той ситуации, но у меня больше вопросов именно к руководству, ведь это оно запретило ей пропускать меня, - рассуждает спортсмен-колясочник.

Добавим, что следователи проводят проверку по факту дискриминации инвалида. Речи о возбуждении уголовного дела пока не идет.

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