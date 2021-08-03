«Нет, шайтан, не повезу»: В Петербурге водитель маршрутки попытался в ливень высадить программиста с ДЦП из списка Forbes

В Петербурге водитель маршрутки попытался выгнать из салона молодого человека с ДЦП. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге известного программиста с ДЦП Ивана Бакаидова попытались силой высадить из маршрутки в ливень. Напомним, в прошлом году парня включили в список Forbes в статусе одного из самых перспективных молодых россиян. Иван прославился тем, что создал ряд приложений для людей с нарушениями речи, чтобы они могли полноценно общаться. В итоге его разработки хвалили на саммите ООН и на конференции Google.

Только-только в Северной столице отгремела история с горе-бабушкой, которая пыталась выгнать со двора дома детей с аутизмом, как решил отметиться нетолерантный водитель маршрутки. В своем Instagram Иван Бакаидов рассказал о своем приключении в ливень, 2 августа, когда в городе выпало 60% от месячной нормы осадков. Парень выходил с занятий по картингу и решил не заказывать в такси, а поехать на общественном транспорте, тем более что у него никогда не было с этим проблем – все относились понимающе, даже денег за проезд не просили. Но случай накануне ранил его сердце.

Благодаря картингу и вождению авто Иван уже может обходиться без коляски, поэтому он и спокойно прогулялся до маршрутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Водитель – кавказский дед. Смотрит на меня, говорит: «Выходи, не повезу тебя». Я сначала думаю: «Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было». Обращается к человеку, который зашел передо мной: «Зачем ты его притащил?», – рассказывает Иван в соцсетях. – Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говори: «Выходи». Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить к приходу…

К счастью, за молодого программиста заступился крупный бородатый пассажир, который посоветовал водителю не приставать к инвалиду.

- Водитель отвечает: «Нет, шайтан, не повезу, он не знает куда едет, нет, мне не надо». Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали. Доехали мы очень беспокойно - водитель постоянно оборачивался, потом на своем языке жаловался товарищам, - вспоминает Иван.

Парень добавляет, что успел поблагодарить своего спасителя напечатанным на смартфоне словом «спасибо». В ответ мужчина заулыбался и даже пустил слезу. Как признается Иван, он постоянно живет в «полустрахе» оказаться в такой ситуации, когда ему нечего ответить. Парень просит всех, кто прочтет его строки, никогда не нападать на заведомо беззащитного человека.

К слову, недавно Иван впервые в жизни выехал в город на обычном автомобиле. Его контролировал инструктор на пассажирском сидении. Молодой человек в очередной раз доказывает, что ничего невозможного нет, а еще советует всем автосимуляторы для развития координации.

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