Звериное отношение: Как в Ленинградском зоопарке медведей пытались сделать вегетарианцами и не давали усыплять умирающих от боли тигров

Директора Ленинградского зоопарка Ирину Скибу со скандалом уволили после 19 лет работы. Фото: Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк - национальный бренд со 157-летней историей. О том, как здесь спасали животных во время блокады, до сих пор ходят легенды. Работники зоопарка относились к ним, как к детям: делились едой, защищали от бомбежек. И гибель 50-летней слонихи Бетти от фугасной бомбы в 1941 году стала для них настоящей трагедией. На фоне такой самоотверженности, отношение нынешнего руководства к обитателям зоопарка вызвало у петербуржцев шок. А самое печальное - о жестоких экспериментах над беззащитными животными стало известно лишь после скандального увольнения директора учреждения Ирины Скибы.

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ДИЕТА ДЛЯ ХИЩНИКОВ

В зоопарк Ирина Скиба устроилась в августе 1982 года. По образования она была зоологом, начинала работу в ветеринарном секторе. Отвечала за приматов и хищников, затем стала ученым секретарем. В 2003 году дослужилась до директора. Научных работ Скибы в открытых источниках найти не удалось. Однако, по рассказам работников зоопарка, «научные опыты» женщина проводила активно. Будучи вегетарианкой, женщина решила исключить мясо и из рациона хищников!

- Этот эксперимент начался еще при мне, – вздыхает экс-директор Ленинградского зоопарка Иван Корнеев. – Скиба была заведующей сектором «Выездная группа», и мы ей разрешили для некоторых видов обезьян в качестве эксперимента ввести контрольное кормление. Приматам раздавали рис, фрукты. Их реакцию фиксировали на бумаге. Когда прошло три года, на одном из заседаний дирекции я попросил Ирину Сергеевну озвучить выводы. На что она ответила: «Мы еще работаем». Так что у нее в этом плане сдвиг. Сами подумайте: она кормила сухофруктами белых медведей. И эти эксперименты проводила лично для себя. Никаких научных статей не писала. Да и зачем исследовать то, что давно исследовали? У зверей был четкий рацион, выработанный годами и признанными учеными. Из-за этих экспериментов животные в зоопарке последние 20 лет плохо размножались и жили намного меньше, чем могли бы. К тому же в начале 2000-х их кормили просрочкой.

Многие крупные животные оставались без пар и возможности размножаться, сетуют рабочие зоопарка. Фото: Олег ЗОЛОТО

МАЙНИЛА КРИПТОВАЛЮТУ

- При Скибе ежегодно была текучка кадров. Увольнялось до 50 процентов коллектива, – вспоминает ответственный за уход над животными Игорь Мальцев, проработавший в зоопарке 11 лет. – В том числе из-за низких зарплат. Главные профессионалы с высшей квалификацией получают по 35 тысяч рублей. Что касается Скибы, то, по слухам, ее зарплата доходила до полумиллиона рублей в месяц.

Отметим, что официально зарплата Скибы скромнее - порядка 370 тысяч рублей в месяц. Но рабочие предполагают, что она могла получать деньги за другие «услуги». В одном из помещений зоопарка, как говорят, нашли майнинговую ферму (систему по добыче криптовалюты, цифровых денег – прим.ред.).

Зарплата экс-директора была немаленькой. В три-четыре раза выше средней по городу. Фото: комитет по культуре Петербурга

- Там стояла куча компьютеров. А промотанное электричество оплачивал сам зоопарк! – возмущается Мальцев, ссылаясь на рассказы коллег. – И люди знали о ферме, но Скиба их запугивала, никто никуда не жаловался.

Бывший директор Ленинградского зоопарка Иван Корнеев считает, что коррупция на этом в зоопарке не заканчивалась.

- Много лет зоопарк не публикует отчеты о своей работе. Их почти никто не контролирует, изредка комитет по культуре может провести проверки, – объясняет Корнеев. – Сейчас в зверинце чуть больше 200 видов животных. Когда я уходил, их было больше 400.

Со слов сотрудников зоопарка, белых медведей временами кормили сухофруктами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЖИВОТНЫЕ ГИБЛИ В МУКАХ

Бывшие сотрудники зоопарка до сих пор не могут простить Ирине Скибе гибель многих животных. По словам рабочих, Скиба запрещала усыплять их даже тогда, когда те страдали.

- 35-летняя бурая медведица Варвара упала на бок в октябре 2014 года. Лежала так больше двух недель. Ее трясло, она стонала и ревела, ходила в туалет под себя. И все это в экспозиции на глазах у посетителей. Скиба не давала ее усыпить, в итоге мы с коллегами сделали это тайно, а Ирине сказали, что Варя умерла сама, - вздыхает бывшая глава отдела «Млекопитающие» Светлана Шелгунова.

Ветеринар Светлана Шелгунова ежедневно делала записи о муках зверей, которых запрещали усыплять. Фото: предоставлено "КП"

Экс-работник зоопарка рассказала «КП», что якобы знает минимум о 10 случаях мучительной смерти животных.

- В сентябре 2017 года умерла уссурийская тигрица Герда. До этого она месяц постоянно кричала и падала. Герду держали на таблетках, а директор распорядилась закрасить смотровые окна вольера, чтобы зверь не шокировал посетителей. Гости не видели Герду, но слышали ее душераздирающие рыки, о чем даже писали в гостевом журнале, - делится Шелгунова.

Особняком стоит несчастный случай, произошедший в 2004 году с любимцем гостей зоопарка - жирафом Гамлетом.

- Скиба приказала покрыть пол кафельной плиткой, – вспоминает Корнеев. – Сотрудники из сектора «Копытные» пытались ее разубедить, но Скиба плевала на их мнение. Плитку постелили, Гамлета запустили во внутреннее помещение, и у него тут же разъехались ноги. Он сел на шпагат и порвал связки. После этого мы несколько часов пытались поднять его на ноги, мучили его, но все бессмысленно. Он умер на месте.

Вход в Ленинградский зоопарк один из самых дорогих в стране - 600 рублей.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему все молчали?

- Долгие годы мы писали письма в городские комитеты, губернаторам Петербурга и даже в администрацию президента. Нам приходили отписки. Скиба из-за жалоб даже судилась со мной. И проиграла, - вспоминает бывший рабочий зоопарка Игорь Мальцев.

В работе зоопарка действительно редко находили нарушения, но все изменилось только в октябре 2022 года.

- Никто не знает причину увольнения Скибы. Но все радуются. Теперь там будут изменения в лучшую сторону. А Скиба от испуга даже взяла больничный, чтобы ее не смогли сразу уволить. Бегала от комитета, - добавил один из сотрудников зоопарка.

Одна из петиций бывших сотрудников зоопарка с требованием проверить зверинец и сменить руководство. Фото: change.org

На звонки «КП-Петербург» Ирина Скиба не ответила. По данным источника редакции в правоохранительных органах, до увольнения женщины в зоопарк приходили сотрудники СК. Сейчас они проводят доследственную проверку.

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